De olho em recuperação de atletas, Palmeiras se reapresenta após vitória

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após a vitória por 2 a 1 no clássico contra o Santos, no último domingo, o Palmeiras se reapresentou na manhã desta terça-feira na Academia de Futebol, visando ao confronto contra o Bahia, no próximo sábado. Matías Viña e Gabriel Veron, em transição física, realizaram atividades separadas.

O lateral-esquerdo participou de um aquecimento e depois fez um exercício com o preparador físico Thiago Maldonado. Já o jovem atacante permaneceu na parte interna da academia, enquanto o zagueiro Felipe Melo deu sequência ao cronograma de recuperação na fisioterapia do Núcleo de Saúde e Performance. Vale lembrar que os três, mais Rony, Gustavo Gómez e Gabriel Silva realizaram atividades na última segunda, dia de folga do elenco.

Os titulares do triunfo sobre o Peixe realizaram atividades regenerativas e, na sequência, complementaram o trabalho com uma corrida em torno do gramado. Os demais atletas realizaram um treino técnico no campo, entre eles Bruno Henrique, titular no clássico, Willian, Ramires e Gustavo Scarpa, que entraram no decorrer da partida.Após um aquecimento com bola, o grupo realizou um treino de finalizações orientado pelo auxiliar técnico Maurício Copertino. Na sequência, com os jogadores divididos em dois times de cinco cada e mais um coringa, fizeram um treino de enfrentamento em campo reduzido com no máximo dois toques na bola.

Vale lembrar, ainda, que o clube confirmou na última segunda-feira uma lesão no músculo posterior da coxa direita do lateral-direito Marcos Rocha. A recuperação deve ser de duas a três semanas.