De fora, Bruno Silva ressalta força do Avaí para primeiro jogo do mata-mata no Catarinense

Crédito: Leandro Boreira/Avaí

Por conta de suspensão, o meio-campista Bruno Silva não é peça válida para o Avaí na retomada do Campeonato Catarinense onde o time viaja até a Arena Condá para abrir a sua chave nas quartas de final frente a Chapecoense na próxima quarta-feira (8).

Todavia, isso não fez com que o atleta de 33 anos de idade deixasse de mencionar o fato de que, mediante a campanha feita antes da paralisação com a classificação na liderança, a equipe treinada por Rodrigo Santana mostrou ser capaz de vencer já na partida de ida:

- Nesse primeiro jogo ficarei de fora na torcida para os meus companheiros conquistarem um bom resultado lá em Chapecó. Já joguei lá e sei da força deles. Mas, o nosso time terminou na liderança da primeira fase, mostrou sua força e creio que temos plenas condições de superar a Chapecoense e passar para as semifinais.

- Me considero um jogador experiente, mas não tem sido fácil controlar essa ansiedade. Será tudo muito novo, principalmente essas questões dos protocolos a serem seguidos. Mas, o importante é que depois de tanto tempo vai voltar a ter partidas. Esperamos que tudo transcorra com o máximo de segurança a todos os envolvidos - acrescentou Bruno.