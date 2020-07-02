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De fora, Bruno Silva ressalta força do Avaí para primeiro jogo do mata-mata no Catarinense

Líder da fase de classificação, Leão da Ressacada inicia as quartas de final frente a Chapecoense na Arena Condá na próxima quarta-feira (8)...

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 17:28

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 17:28
Crédito: Leandro Boreira/Avaí
Por conta de suspensão, o meio-campista Bruno Silva não é peça válida para o Avaí na retomada do Campeonato Catarinense onde o time viaja até a Arena Condá para abrir a sua chave nas quartas de final frente a Chapecoense na próxima quarta-feira (8).
Todavia, isso não fez com que o atleta de 33 anos de idade deixasse de mencionar o fato de que, mediante a campanha feita antes da paralisação com a classificação na liderança, a equipe treinada por Rodrigo Santana mostrou ser capaz de vencer já na partida de ida:
- Nesse primeiro jogo ficarei de fora na torcida para os meus companheiros conquistarem um bom resultado lá em Chapecó. Já joguei lá e sei da força deles. Mas, o nosso time terminou na liderança da primeira fase, mostrou sua força e creio que temos plenas condições de superar a Chapecoense e passar para as semifinais.
- Me considero um jogador experiente, mas não tem sido fácil controlar essa ansiedade. Será tudo muito novo, principalmente essas questões dos protocolos a serem seguidos. Mas, o importante é que depois de tanto tempo vai voltar a ter partidas. Esperamos que tudo transcorra com o máximo de segurança a todos os envolvidos - acrescentou Bruno.
Mais do que o time que deve ir a campo na próxima quarta é o local em que será disputada a partida de volta do confronto. Apesar do prefeito Gean Loureiro ter uma reunião nessa quinta-feira (2) para uma nova avaliação sobre liberar a realização de partidas em Florianópolis, até o momento a situação é de proibição.

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