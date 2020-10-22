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De Bruyne treina com bola e deve reforçar o Manchester City no Inglês

Meio-campista belga se lesionou a serviço de sua seleção na data internacional da Fifa e perdeu as duas últimas partidas do City. Laporte também treina e fica à disposição...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 17:38

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 17:38

Crédito: Divulgação / Site oficial do Manchester City
Após a vitória sobre o Porto na estreia da Liga dos Campeões, o Manchester City ganhou um reforço caseiro para a sequência do clube. O meia Kevin De Bruyne, que ficou de fora dos dois últimos jogos da equipe, treinou com bola nesta quinta-feira e deve ficar à disposição para o compromisso dos Cityzens.Quem também treinou com bola normalmente foi o zagueiro Aymeric Laporte. Na última terça-feira, o técnico Pep Guardiola havia dito que a expectativa era que ambos estivessem à disposição para o fim de semana.
No entanto, o atacante Gabriel Jesus ainda deve ser baixa por mais alguns dias. O mais novo reforço do departamento médico do clube inglês é o também brasileiro Fernandinho, que se lesionou na partida de quarta-feira.

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