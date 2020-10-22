De Bruyne treina com bola e deve reforçar o Manchester City no Inglês

Após a vitória sobre o Porto na estreia da Liga dos Campeões, o Manchester City ganhou um reforço caseiro para a sequência do clube. O meia Kevin De Bruyne, que ficou de fora dos dois últimos jogos da equipe, treinou com bola nesta quinta-feira e deve ficar à disposição para o compromisso dos Cityzens.Quem também treinou com bola normalmente foi o zagueiro Aymeric Laporte. Na última terça-feira, o técnico Pep Guardiola havia dito que a expectativa era que ambos estivessem à disposição para o fim de semana.