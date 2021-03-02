Davó recusou o sub-23 do Corinthians antes de ser emprestado ao Guarani

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O atacante Matheus Davó perdeu espaço com o técnico Vagner Mancini após se recusar a treinar com o elenco sub-23 do Corinthians. A revelação feita pelo treinador aos outros jogadores do grupo alvinegra foi mostrada durante documentário exibido pelo SporTV que conta os bastidores do clube na última temporada.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosMatheus Davó foi emprestado pelo Corinthians ao Guarani no último domingo. O atacante havia sido contratado pelo Corinthians no início de 2020, após se destacar nas categorias de base do Guarani, no ano anterior. Pelo Timão, ele fez sete jogos, cinco como titular, mas nenhum atuando os 90 minutos, totalizou 367 minutos e marcou dois gols.

O problema com Davó já havia sido externado pelo próprio Mancini no último domingo, em entrevista coletiva depois do empate sem gols com o Red Bull Bragantino. Na ocasião, o treinador disse que o documentário iria mostrar o motivo de o atacante ter perdido espaço.

Davó ganhou chances e teve sequência positiva de jogos no fim do primeiro e início do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Depois, porém, perdeu espaço e se recusou a treinar com o elenco sub-23.