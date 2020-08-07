David Silva faz último jogo em casa pelo City e se despede do estádio

Crédito: Reprodução / Twitter David Silva

O meia David Silva deixará o Manchester City ao final da temporada após dez anos vestindo a camisa do clube inglês. Nesta sexta-feira, na classificação de sua equipe para as quartas de final da Liga dos Campeões, o jogador fez sua última partida no Etihad Stadium. Ao final do jogo, Silva postou uma foto, em preto e branco, olhando o estádio.O espanhol começou a partida no banco de reservas e entrou no jogo aos 36 minutos do segundo tempo e ficou em campo somente 13 minutos. O 'Mago', no entanto, quase marcou um golaço em linda cobrança de falta. A bola passou raspando no travessão de Courtois.

Como a partir das quartas de final a Liga dos Campeões terá sede única, Silva não atuará mais oficialmente pelo City no Etihad Stadium. O atleta pode fazer, no máximo, mais três jogos pelo clube inglês.

A torcida do Manchester City queria homenagear o camisa 21 nesta sexta-feira, mas as autoridades inglesas não autorizaram para evitar aglomerações. Uma guarda de honra estava planejada.