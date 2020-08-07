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futebol

David Silva faz último jogo em casa pelo City e se despede do estádio

Jogador está em final de contrato com o clube inglês e deixará o City após dez anos. Meia postou foto na internet, em preto em branco e sem legenda, se despedindo do estádio...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 19:13

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 19:13

Crédito: Reprodução / Twitter David Silva
O meia David Silva deixará o Manchester City ao final da temporada após dez anos vestindo a camisa do clube inglês. Nesta sexta-feira, na classificação de sua equipe para as quartas de final da Liga dos Campeões, o jogador fez sua última partida no Etihad Stadium. Ao final do jogo, Silva postou uma foto, em preto e branco, olhando o estádio.O espanhol começou a partida no banco de reservas e entrou no jogo aos 36 minutos do segundo tempo e ficou em campo somente 13 minutos. O 'Mago', no entanto, quase marcou um golaço em linda cobrança de falta. A bola passou raspando no travessão de Courtois.
Como a partir das quartas de final a Liga dos Campeões terá sede única, Silva não atuará mais oficialmente pelo City no Etihad Stadium. O atleta pode fazer, no máximo, mais três jogos pelo clube inglês.
A torcida do Manchester City queria homenagear o camisa 21 nesta sexta-feira, mas as autoridades inglesas não autorizaram para evitar aglomerações. Uma guarda de honra estava planejada.
- Estou emocionado porque nossos torcedores planejaram uma guarda de honra para mim hoje à noite, mas cancelar é a decisão certa nas circunstâncias. Vamos nos despedir juntos no momento certo, quando for seguro. Aproveite a partida em casa - postou o jogador em suas redes sociais antes da partida.

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