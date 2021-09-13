David Luiz explica opção pelo desafio no Flamengo e diz: 'Senti o amor da torcida, e isso tocou o meu coração'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Anunciado como reforço do Flamengo no sábado, David Luiz acompanhou a vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras, no domingo no Allianz Parque e, nesta segunda-feira, foi oficialmente apresentado pelo clube no Ninho do Urubu. A negociação levou algumas semanas até o acordo final e, segundo o atleta, a mobilização da Nação foi fundamental para que ele aceitasse o novo desafio.- Senti o amor da torcida, mesmo não sendo jogador, e isso tocou o meu coração. Muito grande (o impacto da torcida). Uma loucura sentir esse carinho, mesmo ainda não sendo jogador do Flamengo. Me fez repensar, imaginar muita coisa e me ajudou muito na decisão - afirmou, antes de completar:

Mais um grande desafio na minha vida. É o que sempre gostei. Os grandes desafios, as coisas difíceis. Foi o que me ajudou a tomar essa decisão. Tive alguns cenários, onde poderia escolher uma vida "mais tranquila", mas eu gosto de fazer o que sinto no coração - completou o novo camisa 23 do Fla.Com o nome ventilado no Flamengo há semanas, a contratação de David Luiz tornou-se uma novela. O desfecho foi o final feliz aguardado pelo torcedor rubro-negro, que também deu sua contribuição no processo, mobilizando-se nas redes sociais pela chegada do atleta. Relembre como foram as tratativas.David Luiz tem 34 anos e está sem clube desde junho, quando seu contrato com o Arsenal foi encerrado. O zagueiro atuou no futebol europeu nas últimas 14 temporadas, com passagens de destaque pelo Benfica, Chelsea e PSG. No Velho Continente, o brasileiro conquistou uma série de títulos importantes.Confira outras respostas dadas pelo novo zagueiro do Flamengo:

Início das negociações com o Flamengo

"Tiveram inúmeros momentos que, ao longo da minha carreira, conheci pessoas que trabalhavam no Flamengo. Quando começamos a falar disso, realmente, foi um dia especial, mas que vocês ainda vão saber."

Adaptação ao elenco

"A adaptação vai ser muito fácil. Dá para ver o que essa equipe exala: alegria, harmonia. É muito fácil se adaptar a uma atmosfera em contexto positivo."

Retorno à Seleção Brasileira

"Minha cabeça está voltada ao Flamengo. Minha decisão foi para encarar os desafios e ambições do Flamengo. Tudo que queremos ganhar, vencer, conquistar. O jogador sempre tem que querer defender o seu país. Se não, está na profissão errada, eu penso assim. Tenho sempre a ambição de defender o meu país. E vou sempre fazer o melhor ao defender o Flamengo."

Amizade com Filipe Luís, Diego e Diego Alves

"São amigos, pessoas que o futebol me apresentou. A gente conversa com todo mundo. Lógico que tinham minhas questões, e, em nenhum momento, eles me mostraram pontos negativos. Então, claro, que foi positivo."

Desafios no retorno ao futebol brasileiro

"O dia a dia vai me mostrar isso. Tenho que me capacitar a todo tipo de dificuldade."

Peso de chegar ao clube após campanha da torcida​"A responsabilidade sempre existe quando você aceita algo grande. Estou feliz em participar de um grupo tão qualificado. A dupla não será apenas eu e Rodrigo Caio. Todos temos que desempenhar, nos dedicar, para representar o Flamengo. Vi muitos jogos e é um prazer dividir o dia a dia com jogadores tão qualificados."David Luiz foi apresentado ao lado do presidente Rodolfo Landim, do VP de futebol Marcos Braz e do diretor Bruno Spindel, que fizeram elogios ao atleta.​Confira as declarações dos dirigentes, no CT do Ninho do Urubu, abaixo.

Rodolfo Landim: "Prazer confirmar a contratação de um grande jogador. Uma estrela mundial que se junta ao Flamengo. Motivo de orgulho para toda Nação contar com esse jogador aqui. Campeão por onde passou. Campeão de tudo e também vai ter que ganhar aqui. Chegou aqui vai ter que ganhar.

Espero que tenha uma história muito bonita no Flamengo como sempre teve na vida dele. Tenho certeza que um jogador como ele tem inúmeras propostas e aceitou o desafio de jogar no Flamengo, o maior clube do Brasil.

Tenho certeza que, se fez isso, não foi apenas pelo lado econômico, e sim porque abraçou o nosso projeto. Olhou, gostou. As oportunidades no mundo seriam muito maiores para ele, no lado econômico."

Marcos Braz: "Fazer um elogio ao presidente, estava entusiasmado com o jogador. Ao jogador, pela decisão de vir para cá. Uma decisão muito bem pensada. É uma decisão de vida. Jogou a vida inteira na Europa, ao lado da família. E a todas pessoas envolvidas que viabilizaram. Foi o melhor desfecho para a instituição, para a torcida, e ele traz com ele o que carregou a carreira inteira. Os títulos, as vontades de ganhar e a superação em superar todas dificuldades."