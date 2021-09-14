David Luiz, do Flamengo, realiza primeiro treino com bola no Ninho do Urubu

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Nesta terça-feira, David Luiz realizou o primeiro treino com bola no Ninho do Urubu. O zagueiro do Flamengo, inclusive, iniciou os treinamentos na última segunda-feira, mas fez apenas avaliações físicas na parte interna e no campo.> Entenda como Michael foi essencial para as três vitórias seguidas do FlaDavid Luiz, inclusive, já está regularizado pelo Flamengo. Nesta terça-feira, o contrato foi do jogador foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e, assim, o zagueiro deu mais um passo rumo a sua estreia pelo Rubro-Negro.

Vale destacar que apesar de não disputar uma partida oficial desde maio, David Luiz manteve uma rotina de treinamentos e se apresentou em boas condições ao Flamengo. A tendência é que, já em setembro, passe a ficar a serviço de Renato Gaúcho.

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