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futebol

David Luiz, do Flamengo, realiza primeiro treino com bola no Ninho do Urubu

Apesar de não disputar uma partida oficial desde maio, David Luiz manteve uma rotina de treinamentos e se apresentou em boas condições ao Flamengo...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 19:39

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 19:39
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Nesta terça-feira, David Luiz realizou o primeiro treino com bola no Ninho do Urubu. O zagueiro do Flamengo, inclusive, iniciou os treinamentos na última segunda-feira, mas fez apenas avaliações físicas na parte interna e no campo.> Entenda como Michael foi essencial para as três vitórias seguidas do FlaDavid Luiz, inclusive, já está regularizado pelo Flamengo. Nesta terça-feira, o contrato foi do jogador foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e, assim, o zagueiro deu mais um passo rumo a sua estreia pelo Rubro-Negro.
Vale destacar que apesar de não disputar uma partida oficial desde maio, David Luiz manteve uma rotina de treinamentos e se apresentou em boas condições ao Flamengo. A tendência é que, já em setembro, passe a ficar a serviço de Renato Gaúcho.
> Veja as chaves das quartas de final da Copa do Brasil
No treino desta tarde, o Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Grêmio, pelo jogo da volta das quartas de final da Copa Brasil. Como o Rubro-Negro venceu a primeira partida, em Porto Alegre, por 4 a 0, pode perder por até três gols de diferença que avançará na competição. O confronto acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.

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