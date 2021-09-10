David Luiz aceita proposta e defenderá o Flamengo, publica jornalista italiano

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Após semanas de negociações e especulações, o zagueiro David Luiz aceitou a oferta do Flamengo e assinará com o clube brasileiro até dezembro de 2022. Após o acordo verbal, diretoria e representantes agora trabalham para oficializar o acerto e pela assinatura do contrato. A informação é do jornalista italiano Fabrízio Romano, especialistas em transferências no futebol.

+ Pedido pela Nação, David Luiz aprimora técnica em faltas; assista a gols!David Luiz tem 34 anos e está sem clube desde junho, quando seu contrato com o Arsenal foi encerrado. O zagueiro atuou no futebol europeu nas últimas 14 temporadas, com passagens de destaque pelo Benfica, Chelsea e PSG.