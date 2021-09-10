Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

David Luiz aceita proposta e defenderá o Flamengo, publica jornalista italiano

Segundo Fabrízio Romano, o zagueiro brasileiro aceitou a oferta do Flamengo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2021 às 11:47

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 11:47

Crédito: Reprodução/Instagram
Após semanas de negociações e especulações, o zagueiro David Luiz aceitou a oferta do Flamengo e assinará com o clube brasileiro até dezembro de 2022. Após o acordo verbal, diretoria e representantes agora trabalham para oficializar o acerto e pela assinatura do contrato. A informação é do jornalista italiano Fabrízio Romano, especialistas em transferências no futebol.
+ Pedido pela Nação, David Luiz aprimora técnica em faltas; assista a gols!David Luiz tem 34 anos e está sem clube desde junho, quando seu contrato com o Arsenal foi encerrado. O zagueiro atuou no futebol europeu nas últimas 14 temporadas, com passagens de destaque pelo Benfica, Chelsea e PSG.
Nas últimas semanas, quando o Flamengo já havia sinalizado interesse em contratá-lo, o estafe de David Luiz aguardou uma oferta que agradasse ao jogador vindo da Europa, o que não aconteceu e abriu espaço para o acerto com o Rubro-Negro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados