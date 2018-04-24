Davi contra Golias? Atlético recebe Paysandu pela final da Copa Verde

O título de um campeonato nacional nunca esteve tão próximo de uma equipe de futebol do Espírito Santo. Nesta quarta-feira (25), às 21h30, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, o Atlético Itapemirim receber o Paysandu, do Pará, em confronto válido pelo jogo de ida da decisão da Copa Verde. Caso o Galo erga a taça do torneio, a conquista será inédita para um clube capixaba.

Jogadores do Atlético Itapemirim treinaram na manhã desta terça-feira (24) Crédito: Atlético Itapemirim

O Alvinegro tem uma campanha praticamente perfeita ao longo da competição. Em seis jogos disputados, contra Brasiliense, Cuiabá e Luverdense, são cinco vitórias e um empate, além de ter marcado 13 gols e sofrido sete. Já o Paysandu tem um retrospecto muito parecido com o rival. Assim como o Atlético, o Papão também tem cinco triunfo e um empate em seis partidas disputadas. Contudo, leva vantagem no saldo: fez 15 tentos e levou seis.

Esperançosa, a torcida do Galo promete comparecer em bom número para assistir ao duelo. O discurso dos atletas alvinegros é o mesmo desde o início: ser campeão da Copa Verde e fazer história no Espírito Santo. Agora, o sonho está cada vez mais perto de se tornar realidade.

Zé Humberto, técnico do Atlético Itapemirim Crédito: Atlético Itapemirim

É uma final que será definida em 180 minutos, então, não adianta o Atlético ir para cima sem organização para tentar fazer o resultado logo nesse jogo de ida de maneira desesperada. O mais importante agora é mantermos a calma, ter paciência e jogar inteligentemente. Vamos encarar um adversário invicto na Copa Verde e na Série B e que tem sua força. Mas não podemos nos esquecer que o Atlético também merece respeito e pode vencer, comentou o treinador Zé Humberto.

A confiança do comandante da equipe é refletida no discurso dos jogadores. O atacante Eraldo, um dos principais jogadores do Galo até aqui na atual temporada, espera o time com uma postura equilibrada.

Eraldo, atacante do Galo Crédito: Atlético Itapemirim

Estamos muito focados nesse jogo da Copa Verde, atentos aos detalhes, pois em jogo decisivo os pequenos detalhes fazem muita diferença no resultado final. Temos que jogar da forma que vínhamos jogando para tentarmos o melhor resultado, afirmou o atacante Eraldo.

Apesar de fazer mistério quanto ao time que colocará em campo, Zé Humberto não deve realizar mudanças no 11 inicial que vinha atuando nas partidas anteriores. O Atlético deve vir a campo com Rodrigo Bambu; Paulinho, Kleber Viana, Rhayne e Marcos Felipe; Vitor, Araruama, Fabiano e Franklin; Uálisson Pikachu e Eraldo.

PAYSANDU

A provável escalação do Paysandu, treinado por Dado Cavalcanti, deve ter Renan Rocha; Edimar, Diego Ivo, Perema e Matheus Silva; Nando Carandina, Renato Augusto e Mateus Muller; Moisés, Mike e Cassiano.

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