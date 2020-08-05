Danrley valoriza experiência no Paulistão e projeta Ponte na Série B

Crédito: Álvaro Jr./Ponte Preta

A Ponte Preta foi uma das surpresas no Campeonato Paulista ao entrar na última rodada brigando contra o rebaixamento e encerrar a participação entre os quatro melhores do torneio, deixando para trás o Santos nas quartas de final, ao vencer na Vila Belmiro.

Cria da base da Macaca e em seu primeiro ano no profissional, o volante Danrley celebrou fazer parte de um momento marcante para o clube em tão pouco tempo após ser promovido da equipe Sub-20.

- Foi muito especial. Todo mundo sabe que o Paulista é o estadual mais difícil no Brasil e acho que foi uma experiência importante para minha carreira, poder estar em campo em partidas decisivas contra clubes de tradição como Santos e Palmeiras, por exemplo. Procuro absorver ao máximo e aprender para seguir evoluindo, mas tenho certeza que levarei essa campanha como um momento marcante da minha carreira - analisou o jovem de 19 anos.

Em campo durante todo o segundo tempo no duelo contra o Palmeiras pelas semifinais, Danrley atuou em oito dos 14 jogos da Ponte no Estadual, inclusive nos duelos contra os outros quatro clubes da Série A: Santos, Corinthians, São Paulo e Bragantino. O jovem também esteve presente nos três jogos da Macaca na Copa do Brasil. Já são 11 partidas em seu primeiro ano no time principal.

Para Danrley, a campanha no Paulista deixa bons frutos para a sequência da temporada, que segue com a Série B já no próximo sábado (08), na estreia diante do América.