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futebol

Danrley valoriza experiência no Paulistão e projeta Ponte na Série B

Volante esteve em campo nos confrontos contra os cinco times da Série A no Paulistão. Macaca esteve perto do rebaixamento, mas acabou sendo eliminada somente na semifinal...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 11:09

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 11:09

Crédito: Álvaro Jr./Ponte Preta
A Ponte Preta foi uma das surpresas no Campeonato Paulista ao entrar na última rodada brigando contra o rebaixamento e encerrar a participação entre os quatro melhores do torneio, deixando para trás o Santos nas quartas de final, ao vencer na Vila Belmiro.
Cria da base da Macaca e em seu primeiro ano no profissional, o volante Danrley celebrou fazer parte de um momento marcante para o clube em tão pouco tempo após ser promovido da equipe Sub-20.
- Foi muito especial. Todo mundo sabe que o Paulista é o estadual mais difícil no Brasil e acho que foi uma experiência importante para minha carreira, poder estar em campo em partidas decisivas contra clubes de tradição como Santos e Palmeiras, por exemplo. Procuro absorver ao máximo e aprender para seguir evoluindo, mas tenho certeza que levarei essa campanha como um momento marcante da minha carreira - analisou o jovem de 19 anos.
Em campo durante todo o segundo tempo no duelo contra o Palmeiras pelas semifinais, Danrley atuou em oito dos 14 jogos da Ponte no Estadual, inclusive nos duelos contra os outros quatro clubes da Série A: Santos, Corinthians, São Paulo e Bragantino. O jovem também esteve presente nos três jogos da Macaca na Copa do Brasil. Já são 11 partidas em seu primeiro ano no time principal.
Para Danrley, a campanha no Paulista deixa bons frutos para a sequência da temporada, que segue com a Série B já no próximo sábado (08), na estreia diante do América.
- Mostramos a força desse grupo. Se alguém duvidava, está provado que temos potencial para pensar em coisas grandes na Série B também, Mesmo com poucos jogos tivemos uma evolução muito positiva e essa boa sequência trouxe ainda mais confiança para o nosso trabalho. Saímos do Paulista de cabeça erguida, vendo bons horizontes para a sequência da temporada. Espero um grande jogo no sábado, o América também demonstrou ser um time forte no Estadual, mas nosso time está preparado para qualquer adversário. Tenho certeza que o professor Brigatti vai saber tirar o melhor do grupo para sairmos com os três pontos nessa estreia e começarmos com o pé direito - finalizou.

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