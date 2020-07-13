Danilo posta foto de pescaria em rede social e corintianos provocam rival

Ídolo e multicampeão no Corinthians, o meia-atacante Danilo continua fazendo a alegria da Fiel torcida mesmo aposentado dos gramados. Nesta segunda-feira, em um post despretensioso sobre sua vida de ex-jogador, ele usou seu Instagram para mostrar seus dotes na pesca e logo gerou motivos para os corintianos lembrarem de suas façanhas contra o rival Santos.Diante do Peixe, Danilo atuou 20 vezes vestindo a camisa do Timão e marcou três gols, um deles decisivo, no segundo jogo da semifinal da Libertadores de 2012, no Pacaembu. Com isso em mente, os torcedores alvinegros encontraram um prato cheio, nos comentários, para provocar o rival santista.