Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Danilo posta foto de pescaria em rede social e corintianos provocam rival

Aposentado, o ex-meio-campista e ídolo do Corinthians tem curtido seu tempo livre pescando. Nesta segunda-feira, os torcedores lembraram de suas atuações contra o Santos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2020 às 17:06

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 17:06

Crédito: Reprodução/Instagram Danilo
Ídolo e multicampeão no Corinthians, o meia-atacante Danilo continua fazendo a alegria da Fiel torcida mesmo aposentado dos gramados. Nesta segunda-feira, em um post despretensioso sobre sua vida de ex-jogador, ele usou seu Instagram para mostrar seus dotes na pesca e logo gerou motivos para os corintianos lembrarem de suas façanhas contra o rival Santos.Diante do Peixe, Danilo atuou 20 vezes vestindo a camisa do Timão e marcou três gols, um deles decisivo, no segundo jogo da semifinal da Libertadores de 2012, no Pacaembu. Com isso em mente, os torcedores alvinegros encontraram um prato cheio, nos comentários, para provocar o rival santista.
Confira o post de Danilo que mexeu com os corintianos nesta segunda-feira:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa
Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados