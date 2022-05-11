Danilo pensou que convocação era trote e agradece ao Palmeiras: 'Não foi fácil até aqui'

O técnico Tite anunciou nesta manhã a convocação da Seleção Brasileira para a Data Fifa de junho e entre os escolhidos está Danilo, um dos principais jogadores do Palmeiras na temporada. Surpreso com o chamado, o volante estava dormindo no momento do anúncio, o qual ele agradece a todos que estiveram com ele dentro do clube.GALERIA> Relembre a invencibilidade fora de casa do Palmeiras na Liberta

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Em aspas enviadas por sua assessoria de imprensa, Danilo afirmou que não esperava a convocação de Tite e estava em seu momento de sono. A notícia veio por meio de Gabriel Menino, fator que o fez pensar que se tratava de um trote e não um comunicado sério.

- Eu estava dormindo quando recebi a notícia e até agora a ficha não caiu. O Gabriel Menino me ligou me dando a notícia e eu não acreditei. Achei que era brincadeira, mas só tenho a agradecer a Deus por esse momento que venho vivendo - declarou o jovem.Aos 21 anos, Danilo tem sua primeira oportunidade de vestir a Seleção Brasileira principal. Desde setembro de 2020 no profissional do Palmeiras, ele já conquistou duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa (2022) e um Paulistão (2022). Além disso, foi eleito o terceiro melhor jogador do Mundial de Clubes-2021.

Também via assessoria de imprensa, o volante palmeirense agradeceu a todos que fizeram parte de sua trajetória até aqui, principalmente dentro do clube, e admitiu que as coisas serão ainda mais difíceis daqui para frente, com uma cobrança maior, mas fez questão de relembrar como foi complicado chegar onde chegou.

- Agradecer aos meus familiares, a todos aqueles que estão comigo nessa caminhada. E não foi fácil até aqui. E também não será fácil daqui para frente, já que a cobrança será ainda maior. Poucos sabem das dificuldades que tive na base, do longo caminho que precisei fazer para chegar até aqui, mas consegui, consegui perseverar, e hoje com muita persistência, muito trabalho, os frutos estão sendo colhidos - disse a Cria da Academia antes de completar:

- Esta convocação não é só minha, é de toda a comissão técnica do clube, de todos os jogadores, funcionários e todos aqueles que me ajudaram de alguma forma. Espero dar o meu melhor, manter a boa sequência e aproveitar essa oportunidade - concluiu.

Danilo deve estar em campo na noite desta quarta-feira, quando o Palmeiras enfrenta a Juazeirense, às 19h, no Estádio do Café, em Londrina, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Depois de vencer o primeiro jogo por 2 a 1, o Verdão pode se classificar com qualquer empate para as oitavas de final do torneio.