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Danilo Barcelos mostra confiança em classificação do Fluminense: 'Não duvide desse grupo e dessa camisa'

Lateral ressaltou união do elenco e trabalho duro antes de partida contra o Barcelona de Guayaquil, na Libertadores, na quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2021 às 14:46

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 14:46

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense se prepara para mais uma decisão e fará o que chama de "jogo da vida" diante do Barcelona de Guayaquil (EQU), nesta quinta-feira, pela volta das quartas de final da Libertadores. Nas redes sociais, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos exaltou o grupo e demonstrou confiança com a classificação. A partida será às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental.
Veja todos os confrontos da Libertadores
- Não apareço na foto e nem precisa! Somos uma família e há mais de um ano começamos a construir um sonho nosso e de milhões de tricolores, é um trabalho árduo, sólido e unido! Não duvide desse grupo e muito menos dessa camisa. Vamos, irmãos, vamos juntos - escreveu o jogador. Com o empate por 2 a 2 no Maracanã, o Fluminense precisa de uma vitória ou um empate por três ou mais gols para ficar com a vaga na semifinal. Quem avançar enfrenta o vencedor do duelo entre Flamengo e Olímpia.

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