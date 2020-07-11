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futebol

Danilo assina com o AEL Limassol, e espera grande temporada no Chipre

Meio-campista estava no Dínamo Minsk desde o início de 2019...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 18:13

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 18:13

Crédito: Divulgação
Após bela passagem pela Bielorrússia, o meia brasileiro Danilo, naturalizado belga, assinou com o AEL Limassol nesta semana. Feliz com o novo desafio, o jogador falou sobre a importância de continuar atuando no futebol europeu por mais uma temporada.
- Estou feliz com esse novo desafio. O AEL é um clube grande, tradicional no Chipre, e que sempre busca títulos. Vou trabalhar muito para construir a minha história no clube com boas atuações e gols. Não vai faltar dedicação da minha parte para que isso seja possível nos próximos meses. Estou muito motivado.
Segundo Danilo, que tem passagens pelo Standard Liege e seleção da Bélgica, a meta do clube é fazer um grande campeonato nesta temporada.
- Vamos lutar para fazer um grande campeonato e para brigarmos pelas primeiras posições na tabela da competição. Além disso, temos que focar tudo na Copa do Chipre, que é um objetivo importante para todos.

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