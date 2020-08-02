Dani Alves comemora data no São Paulo: 'Um ano do sonho realizado'

Crédito: Divulgação/São Paulo

Na noite deste sábado, dia em que completa um ano de São Paulo, Daniel Alves usou suas redes sociais para comemorar a data do momento que classifica como a "realização de um sonho". Apesar de entender que não é o momento de celebrações, por conta da eliminação no Paulistão, ele avalia que são esses desafios que o movem na carreira. Sendo assim, ele espera que essa passagem pelo Tricolor, sua paixão de infância, seja eterna enquanto dure.Confira o texto publicado pelo camisa 10 são-paulino:

"Um ano que meu sonho foi realizado e será eterno enquanto dure.Sei que não é o melhor momento pra qualquer que seja expressar de sentimento, porém sei que os desafios mais difíceis são aqueles que sempre me moveram, algo que somente quem sonha entenderá.

Muitos nunca compreenderão isso; mas não me importa críticas, não me importa elogios, o que realmente me importa é o meu comprometimento com o que faço.

Haverá dias melhores e piores, mas aí sempre estarei.

Nada vai retirar a minha vontade de fazer algo por esse clube, volto a insistir, não sei quanto durará, mas vai ser sempre de verdade.

Acredite quem quiser, falem o que quiserem, pois isso é o único que resta pra aqueles quem não tem fundamentos no que dizem e nasceram para gerar caos.