D'Alessandro é vetado pelo DM e desfalca o Inter diante do Flu

O Internacional ganhou uma baixa importante para o duelo contra o Fluminense. Com tendinite no joelho esquerdo, o meia D’Alessandro foi vetado pelo departamento médico.Na última quinta-feira, no jogo contra o Santos, o camisa 10 entrou em campo na casa dos 43 minutos, quando o seu time vencia por 2 a 0.
Sem D’Alessandro, Eduardo Coudet deve apostar mais uma vez em Boschillia, que tem apresentado um bom desempenho quando entra em campo.
Com seis pontos, o Internacional de Coudet e D’Alessandro está empatado na liderança do Campeonato Brasileiro com o Atlético-MG.