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futebol

D'Alessandro é vetado pelo DM e desfalca o Inter diante do Flu

Camisa 10 teve uma tendinite no joelho esquerdo e não viaja com o elenco para o Rio de Janeiro...

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 21:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2020 às 21:23
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O Internacional ganhou uma baixa importante para o duelo contra o Fluminense. Com tendinite no joelho esquerdo, o meia D’Alessandro foi vetado pelo departamento médico.Na última quinta-feira, no jogo contra o Santos, o camisa 10 entrou em campo na casa dos 43 minutos, quando o seu time vencia por 2 a 0.
Sem D’Alessandro, Eduardo Coudet deve apostar mais uma vez em Boschillia, que tem apresentado um bom desempenho quando entra em campo.
Com seis pontos, o Internacional de Coudet e D’Alessandro está empatado na liderança do Campeonato Brasileiro com o Atlético-MG.

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