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Da base ao profissional, Patrick Vieira coleciona títulos com personalidade

Formado nas categorias de base do Palmeiras, camisa 5 bateu o pênalti decisivo que garantiu a festa verde. Desde a base, jogador tem sido fundamental nas conquistas...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 11:00

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 11:00

Crédito: Patrick de Paula com o troféu de campeão paulista de 2020 (Rodrigo Corsi/Paulistão
A caminhada de Patrick de Paula do círculo central até a marca do pênalti para a cobrança do pênalti decisivo decretou o primeiro título profissional para o garoto de 20 anos.
O que Patrick tem feito desde a base alviverde é conquistar títulos desde a chegada ao clube, em 2017. O camisa 5 disputou neste sábado (8) a oitava final vestindo verde e venceu cinco delas, quase sempre como protagonista.
Em menos de um semana o jogador classificou o Palmeiras para a decisão ao marcar contra a Ponte Preta e, no mesmo gol norte do Allianz Parque, pediu para executar a quinta cobrança. O primeiro como profissional só manteve a rotina de três anos conquistando títulos.
Na base, os títulos de maior destaque foram o Campeonato Brasileiro Sub-20 (2018) e a Copa do Brasil Sub-20 (2019). Agora, o garoto carioca abre a galeria profissional com o Paulistão de 2020.

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