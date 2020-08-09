Da base ao profissional, Patrick Vieira coleciona títulos com personalidade

Crédito: Patrick de Paula com o troféu de campeão paulista de 2020 (Rodrigo Corsi/Paulistão

A caminhada de Patrick de Paula do círculo central até a marca do pênalti para a cobrança do pênalti decisivo decretou o primeiro título profissional para o garoto de 20 anos.

O que Patrick tem feito desde a base alviverde é conquistar títulos desde a chegada ao clube, em 2017. O camisa 5 disputou neste sábado (8) a oitava final vestindo verde e venceu cinco delas, quase sempre como protagonista.

Em menos de um semana o jogador classificou o Palmeiras para a decisão ao marcar contra a Ponte Preta e, no mesmo gol norte do Allianz Parque, pediu para executar a quinta cobrança. O primeiro como profissional só manteve a rotina de três anos conquistando títulos.