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Cuquinha nega queda física de jogadores do Santos, mas fala em desgaste por viagens

Apenas uma das últimas seis partidas do Santos foi jogada em casa: 'Vai sentindo um pouco o jogo'...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 07:30

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 07:30

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
No empate em 1 a 1 contra o Corinthians, nesta quarta-feira (07), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, o Santos encerrou uma série de três jogos consecutivos fora de casa – dois pelo Campeonato Brasileiro e um pela Libertadores. Nas últimas três semanas o Peixe somou viagens para Rio de Janeiro, Equador, Paraguai e Goiânia, e a carga de deslocamento resultou no desgaste de atletas, segundo o auxiliar técnico santista, Cuquinha.
Dos últimos seis compromissos, apenas um, contra o Fortaleza, pela 12ª rodada do Brasileirão, no dia 27 de setembro, foi jogado na Vila Belmiro Além disso, no clássico contra o a equipe do Parque São Jorge, o Peixe chegou com nove desfalques.
Contudo, o “escudeiro” de Cuca nega que haja queda física no elenco, mas que há exaustão pela carga de jogos e deslocamentos, o que interferiu na perda de ritmo do Peixe na etapa final conta o Corinthians.
– Foi caindo, acho até que não parte física, mas o tanto de viagem a gente vai sentindo um pouco o jogo. E jogando na casa do adversário, eles foram crescendo no jogo, aconteceu de tomarmos o gol no final do primeiro tempo, e aí o segundo tempo é o outro, é diferente – disse Cuquinha em entrevista coletiva virtual após a partida.O integrante da comissão técnica santista disse inclusive que a proposta do time era buscar o resultado na etapa inicial, e que considera que o time foi bem nessa parcela do jogo. Contudo, admitiu a superioridade adversária nos 45 minutos finais.
– A proposta que a gente veio, que era buscar a vitória e marcar pressão e fazer o resultado no primeiro tempo, a gente conseguiu colocar em prática nos primeiros 30, 35 minutos, e tivemos até a chance de fazer um segundo gol – afirmou o auxiliar.
– Corinthians foi um pouco melhor no segundo tempo, a gente muito melhor nos primeiros 30 minutos. Acabou que no final o resultado acabou sendo justo – acrescentou.
Agora, o Peixe terá duas partidas consecutivas em casa, contra Grêmio e Atlético-GO, neste domingo (11) e próxima quarta-feira (14) respectivamente. O time não perde no Brasileirão a oito rodadas.

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