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Cuca vê time frágil nas partes física, tática e técnica e avalia duelo contra o Fortaleza: 'merecemos perder'

O treinador fez uma avaliação crítica do time que perdeu na estreia do Brasileiro em casa e disse que mudanças no segundo tempo foram para tentar repor a equipe fisicamente...
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Publicado em 

30 mai 2021 às 16:01

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 16:01

O técnico Cuca não gostou da apresentação do Galo na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, neste domingo, 30, no Mineirão, na estreia do Campeonato Brasileiro. Todavia, o comandante do alvinegro justificou que a queda do desempenho da equipe tinha como principal motivo o desgaste físico. A equipe mineira vem uma uma maratona de jogos e viagens longas, pela Libertadores, além da decisão do Estadual, em duas partidas contra o América-MG. Para Cuca, a derrota foi merecida, apesar dos problemas físicos do time. A parte física preocupou tanto o treinador, que ele fez as cinco mudanças que teria direito, para repor fisicamente a equipe. Confira as explicações do técnico para a derrota alvinegra nos vídeos da matéria. Cuca sentiu seu time desgastados pelo excesso de jogos e viagens em sequência neste início de temporada-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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