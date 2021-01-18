Cuca diz que voltou ao Santos pelo desafio e comenta o momento do time

Na sua terceira passagem como treinador do Santos, Cuca vive seu melhor momento no clube, com a classificação para a grande final da Copa Libertadores da América.Em entrevista ao programa De Olho no Peixe, da Rádio Nova FM, o técnico lembrou sua última passagem pelo clube e destacou os motivos para o retorno."Em 2018, conseguimos reverter. Gabriel ser artilheiro do campeonato. Ele, Bruno Henrique e Rodrygo num momento muito bom. Por um pouquinho não chegamos na Libertadores. Saí no final, por um problema no coração. Quando veio o convite do Peres, falei para o Cuquinha (irmão e auxiliar técnico), vamos que vai ser o trabalho. Sabíamos da dificuldade e viemos pelo desafio", disse o técnico, que emendou:"Procuro cuidar do campo. Gosto do campo. Jogo aberto com os jogadores, falando a verdade, ser o mais coerente possível. Tem uma necessidade e vou agir. Vou estar meio certo e meio errado. Sou muito preparado para essas coisas. A gente recuperou a confiança dos jogadores, para terem o direito de errar, arriscarem uma jogada a mais. A gente foi ganhando peças", concluiu Cuca.