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Cuca diz que voltou ao Santos pelo desafio e comenta o momento do time

Técnico está em sua terceira passagem como comandante do Peixe. Ele também foi atleta do clube na década de 90, quando atuava como meio-campista...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 20:26

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 20:26

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Na sua terceira passagem como treinador do Santos, Cuca vive seu melhor momento no clube, com a classificação para a grande final da Copa Libertadores da América.Em entrevista ao programa De Olho no Peixe, da Rádio Nova FM, o técnico lembrou sua última passagem pelo clube e destacou os motivos para o retorno."Em 2018, conseguimos reverter. Gabriel ser artilheiro do campeonato. Ele, Bruno Henrique e Rodrygo num momento muito bom. Por um pouquinho não chegamos na Libertadores. Saí no final, por um problema no coração. Quando veio o convite do Peres, falei para o Cuquinha (irmão e auxiliar técnico), vamos que vai ser o trabalho. Sabíamos da dificuldade e viemos pelo desafio", disse o técnico, que emendou:"Procuro cuidar do campo. Gosto do campo. Jogo aberto com os jogadores, falando a verdade, ser o mais coerente possível. Tem uma necessidade e vou agir. Vou estar meio certo e meio errado. Sou muito preparado para essas coisas. A gente recuperou a confiança dos jogadores, para terem o direito de errar, arriscarem uma jogada a mais. A gente foi ganhando peças", concluiu Cuca.
O próximo compromisso do Peixe de Cuca será quinta-feira, na Arena Castelão, contra o Fortaleza. A equipe do Santos, com 45 pontos, está cinco pontos do G4 do Brasileirão. Na Libertadores, a final contra o Palmeiras, no Maracanã, ocorrerá dia 30 de janeiro.

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