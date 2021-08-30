Cuca aproveitará período sem jogos para aprimorar finalizações e entrosamento do Atlético-MG

O líder do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG, terá uns dias longe dos gramados. O Galo só voltará a campo no dia 12 de setembro, contra o Fortaleza. E, o motivo do time mineiro ficar sem jogar são os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Como o alvinegro cedeu sete atletas para as seleções sul-americanas, a CBF adiou os duelo do time mineiro com o Grêmio, que seria no fim de semana do dia 4 de setembro e o jogo de volta da Copa do Brasil, diante do Fluminense, que agora será em 16 de setembro. Assim, o Galo não terá prejuízos com a ausência de seus atletas. Foram convocados: Junior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador), Savarino (Venezuela) e Vargas (Chile), além de Hulk, Guilherme Arana e Everson. O técnico Cuca quer aproveitar esses dias para descansar o elenco e ainda aprimorar finalizações e entrosar mais o grupo, já que a equipe mal tem tido tempo de treinos. Confira o que o treinador alvinegro pretende no vídeo acima. Cuca vai ter um período de "respiro" após uma sequência intensa de jogos-(Pedro Souza/Atlético-MG)