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futebol

CSA projeta reação na Série B diante do Oeste

Sem vencer nos últimos cinco jogos, o Azulão visita o time paulista no fim de semana e só pensa nos três pontos...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 16:22

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 16:22
Crédito: Augusto Oliveira/Ascom CSA
Com aproveitamento ruim na Série B, o CSA aparece na parte inferior da classificação e preocupa o seu torcedor. dentro do elenco, a cobrança é diária para começar a ganhar e a meta da semana é espantar a má fase diante do Oeste.O atacante Victor Paraíba, que conquistou o acesso com o Atlético-GO na temporada passada, acredita que o jogo ideal para começar a reação é contra o Rubrão, fora de casa.
'Nós estamos cientes de que precisamos melhorar nosso desempenho em campo nestas próximas partidas da temporada. O grupo sabe da importância de crescer de produção para respirar na classificação e sonhar com vôos melhores no torneio', afirmou antes de completar:
'Vamos lutar muito para que a equipe conquiste uma grande vitória sobre o Oeste. Um grande resultado nesta partida vai nos dar ainda mais motivação para as próximas semanas'.
Com seis partidas disputadas, o CSA está na penúltima colocação, com apenas 4 pontos.

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