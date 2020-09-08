CSA projeta reação na Série B diante do Oeste

Crédito: Augusto Oliveira/Ascom CSA

Com aproveitamento ruim na Série B, o CSA aparece na parte inferior da classificação e preocupa o seu torcedor. dentro do elenco, a cobrança é diária para começar a ganhar e a meta da semana é espantar a má fase diante do Oeste.O atacante Victor Paraíba, que conquistou o acesso com o Atlético-GO na temporada passada, acredita que o jogo ideal para começar a reação é contra o Rubrão, fora de casa.

'Nós estamos cientes de que precisamos melhorar nosso desempenho em campo nestas próximas partidas da temporada. O grupo sabe da importância de crescer de produção para respirar na classificação e sonhar com vôos melhores no torneio', afirmou antes de completar:

'Vamos lutar muito para que a equipe conquiste uma grande vitória sobre o Oeste. Um grande resultado nesta partida vai nos dar ainda mais motivação para as próximas semanas'.