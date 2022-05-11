Cruzeiro x Remo: onde assistir, prováveis times e desfalques

Em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Remo disputarão seu jogo de volta na próxima quinta-feira (12), no Estádio Independência, às 19h30 (de Brasília).

O primeiro jogo entre os dois times ocorreu Estádio Baenão, em Belém, e terminou com uma vitória de virada do time paraense por 2x1. Naquela oportunidade, Rodolfo abriu o placar para o Cruzeiro, porém William Oliveira marcou contra e Daniel Felipe confirmou a virada do Remo. Para avançar na Copa do Brasil, o Cruzeiro terá que quebrar um tabu histórico contra o time de Belém. A equipe comandada por Paulo Pezzolano não consegue bater o Remo desde 1979, seja em confrontos dentro ou fora de casa.

No jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro não poderá contar com Neto Moura, que já jogou a Copa do Brasil pelo Mirassol-SP. O Remo terá seis desfalques para a partida, entre eles dois titulares (Ricardo Luz e Rodrigo Pimpão).

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

CRUZEIRO X REMO

Data: 12 de maio de 2022​Horário: 19h30 (de Brasília)Local: Independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (ambos de SP)​Onde assistir: Amazon Prime VídeoOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia e Super FM

CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)

Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock; Geovane (Rômulo), Willian Oliveira, Matheus Bidu e Canesin; Luvannor, Jajá e Edu

Desfalques: Neto Moura, Filipe Machado e João Paulo

Remo (Técnico: Paulo Bonamigo)

Vinícius; Kevem, Daniel Felipe, Marlon e Leonan; Anderson Uchôa, Paulinho e Vanílson; Bruno Alves, Fernandinho e Brenner

Desfalques: Jean Patrick, Netto Norchang, Rodrigo Pimpão, Ricardo Luz, Rony e Renan Castro