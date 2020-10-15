Cruzeiro x Juventude. Onde seguir, palpites e prováveis times

Crédito: O time azul teve um melancólico empate diante do lanterna Oeste, que gerou a demissão de Ney Franco-(Bruno Haddad/Cruzeiro

Cruzeiro e Juventude se enfrentam nesta sexta-feira, 16 de outubro, às 21h30, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no Mineirão. A Raposa terá no comando técnico o ex-zagueiro Célio Lúcio, auxiliar fixo do clube mineiro.

A equipe azul não conseguiu contratar um novo treinador após demitir Ney Franco, ampliando a crise dentro e fora de campo no time celeste. E, com um interino tentará sair da zona do rebaixamento no duelo contra o time gaúcho.

O Cruzeiro está com 12 pontos em 19ª na tabela, enquanto o time de Caxias do Sul ocupa a sexta colocação, com 23 pontos na classificação, lutando para entrar no G4. FICHA TÉCNICA​CRUZEIRO X JUVENTUDEData-Horário: 16 de outubro, às 21h30Estádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)Assistentes:Marcio Gleidson Correia Dias(PA) e Helcio Araujo Neves (PA)Onde acompanhar: Tempo Real LANCE!, Premiere, SporTV(menos para MG), Super FM-91,7 e Itatiaia FM - 95,7 Cruzeiro: Fábio; Rafael Luiz(Daniel Borges), Manoel, Ramon e Rafael Luiz; Jadsom, Filipe Machado, Régis; Airton, Arthur Caike e Sassá. Técnico: Célio Lúcio