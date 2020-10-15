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Cruzeiro x Juventude. Onde seguir, palpites e prováveis times

A Raposa, com Célio Lúcio de interino no comando do time, tenta saír da pensúltima colocação da Série B do Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 18:00

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 18:00

Crédito: O time azul teve um melancólico empate diante do lanterna Oeste, que gerou a demissão de Ney Franco-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Cruzeiro e Juventude se enfrentam nesta sexta-feira, 16 de outubro, às 21h30, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no Mineirão. A Raposa terá no comando técnico o ex-zagueiro Célio Lúcio, auxiliar fixo do clube mineiro.
A equipe azul não conseguiu contratar um novo treinador após demitir Ney Franco, ampliando a crise dentro e fora de campo no time celeste. E, com um interino tentará sair da zona do rebaixamento no duelo contra o time gaúcho.
O Cruzeiro está com 12 pontos em 19ª na tabela, enquanto o time de Caxias do Sul ocupa a sexta colocação, com 23 pontos na classificação, lutando para entrar no G4. FICHA TÉCNICA​CRUZEIRO X JUVENTUDEData-Horário: 16 de outubro, às 21h30Estádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)Assistentes:Marcio Gleidson Correia Dias(PA) e Helcio Araujo Neves (PA)Onde acompanhar: Tempo Real LANCE!, Premiere, SporTV(menos para MG), Super FM-91,7 e Itatiaia FM - 95,7 Cruzeiro: Fábio; Rafael Luiz(Daniel Borges), Manoel, Ramon e Rafael Luiz; Jadsom, Filipe Machado, Régis; Airton, Arthur Caike e Sassá. Técnico: Célio Lúcio
Juventude: Luís Carlos, Wellington Silva, Wellington, Bareiro, Hélder,Gustavo Bochecha,João Paulo, Renato Cajá,Wagner,Dalberto,Roberto. Técnico: Pintado Palpites: a Raposa tem apenas 20% de apostadores em sua vitória. O Juventude conta com 30% o empate é o resultado mais dito, com 50%.

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