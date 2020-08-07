Cruzeiro x Botafogo-SP. Onde ver, palpites e prováveis times

Chegou o dia para o torcedor do Cruzeiro ver o seu time pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro. A Raposa vai fazer sua estreia na competição nacional neste sábado, 8 de agosto, às 19h, no Mineirão, diante do Botafogo-SP. O time celeste vai iniciar sua jornada para buscar o seu retorno na elite nacional. Com um jovem elenco, enxertado por experientes, como o goleiro Fábio, o zagueiro Léo, o atacante Marcelo Moreno e o volante Henrique, que dão o tom liderança para colocar a Raposa de volta na primeira divisão. Enderson Moreira, o homem contratado para a missão de estruturar o time, tem buscado encontrar uma formação que consiga fazer o Cruzeiro jogar um campeonato que possui outras características, com mais força física, do que técnica. Mas, o primeiro desafio celeste será descontar os seis pontos negativos, devido a uma punição da FIFA por não pagar ao Al Wahda, pelo empréstimo do volante Denílson, em 2016. Enderson Moreira sabe da dificuldade com menos seis pontos e os duelos contra o Botafogo e Guarani, na segunda rodada, serão vitais para zerar o débito de pontos e assim, iniciar de fato a sua lutar por uma vaga no grupo de times para o acesso à Série A. FICHA TÉCNICA CRUZEIRO X BOTAFOGO-SPData-Horário: 8 de agosto, às 19hEstádio-Local: Mineirão, Belo HorizonteArbitragem: Alisson Sidnei Furtado(TO)Assistentes: Fábio Pereira e Cipriano da Silva Sousa(ambos do TO)Onde acompanhar: Premiere, SporTV Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Cacá, Léo e Giovanni; Jadsom e Ariel Cabral; Stênio, Régis e Maurício; Marcelo Moreno. Técnico: Enderson Moreira Botafogo-SP: Darley; Valdemir, Róbson, Jordan e Gílson; Naldo, Victor Bolt e Matheus Anjos; Ronald, Rafinha e Wellington Tanque. Técnico: Claudinei Oliveira. Palpites: O Cruzeiro é favorito para 65% da redação. Outros 25% creem no Fogão e 10% acham que o empate será o resultado final do duelo.