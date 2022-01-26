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Cruzeiro tem interesse no zagueiro Oliveira, do Atlético-GO

O jogador, de 25 anos, pode vir emprestado até o fim da temporada para a Raposa...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2022 às 11:52

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 11:52

O Cruzeiro abriu negociações com o Atlético-GO para ter no seu elenco o zagueiro Oliveira, de 25 anos. O defensor viria por empréstimo para a Raposa até o fim do ano. Oliveira tem contrato com o Dragão até o fim de 2022, mas já não quer ficar na equipe goiana. A informação foi veiculada pela Rádio Sagres e confirmada pelo L!.
As conversas entre mineiros e goianos já estão acontecendo há alguns dias e os clubes devem chegar a um acordo. Sendo assim, o Atlético-GO deve prorrogar o contrato do jogador para ser liberado ao clube celeste. Oliveira não era o titular do time goiano em 2021, mas foi muito acionado. Ele disputou 31 jogos. O zagueiro também pode atuar como volante. O Cruzeiro deve superar os interesses de Vasco e Botafogo, que sondaram o atleta.
A comissão técnica de Paulo Pezzolano e o departamento de análises da Raposa aprovaram o nome do zagueiro de 1,87m. se fechar negócio, Oliveira será o quarto reforço para a zaga cruzeirense.
Até agora, vieram Mateus Oliveira, Maicon e Sidnei para a posição. O elenco ainda conta com Eduardo Brock, que tem contrato até maio.
Crédito: Oliveirapodeseroquartoreforçoparaazagacelesteem2022-(Divulgação/Atlético-GO

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