Cruzeiro se manifesta a favor de jornalista e torcida 'Marias de Minas' por ataques homofóbicos em live

Crédito: O Cruzeiro se manifestou em sua conta no Twitter contra as agressões sofridas pelos torcedores da Maria de Minas pelo jornalista Guilherme Piu-(Reprodução

Outra ação criminosa e preconceituosa foi presenciada na internet no último dia 20 de maio, quarta-feira. Em uma live sobre o Cruzeiro, a torcida “Marias de Minas”, assumidamente gay e sempre presente nos estádios apoiando o time celeste, sofreu um ataque homofóbico e ameaças de violência.

Um dos participantes da live, o jornalista Guilherme Piu, do jornal “Hoje em Dia”, também foi ameaçado durante a transmissão com comentários preconceituosos e incitando a violência contra ele. O Cruzeiro se pronunciou em suas redes sociais apoiando o jornalista e o fundador da “Maria de Minas”. A live tinha como pauta a atual situação da Raposa, que vive sua maior crise financeira e institucional da história celeste. A prosa ia sendo conduzida em um bate-papo sem maiores problemas, quando vários espectadores da live iniciaram os comentários ofensivos e abusivos, ameaçando os participantes. O jornalista e os membros da “Maria de Minas” tiraram prints das telas e farão boletins de ocorrência para relatar as agressões. O boletim de ocorrência será o primeiro passo para a punição dos agressores virtuais.E MAIS:Daniel Guedes revela conversas com Enderson Moreira e se mostra confiante em acerto com o CruzeiroEx-atacante Deivid será o novo diretor técnico do Cruzeiro'Rival do Cruzeiro tem muito título e não é o Atlético', alfineta Sérgio Rodrigues, presidente do clubeFábio classifica gestão Wagner Pires como 'desgraça total'Sérgio Rodrigues já inicia formação da sua equipe no CruzeiroPrestamos nossa solidariedade ao torcedor @sennacec e ao jornalista @guilhermepiu, alvos de ataques homofóbicos e ameaças em uma live nesta semana.

Não há mais espaço para comportamentos pautados no preconceito e no ódio.

O futebol tem o dever de ser democrático e inclusivo. https://t.co/RM2YKZtYvY— Cruzeiro Esporte Clube (de ?) (@Cruzeiro) May 23, 2020 -Isso não vai ficar assim. Na segunda-feira, 25 de maio, farei o boletim de ocorrência- disse o presidente e fundador da torcida, Yuri Senna.O repórter Guilherme Piu também se pronunciou e disse que fará denúncia contra os torcedores.

-Quis dar voz a eles tendo como difusor dessa causa o Yuri Senna, a quem chamo de um ícone da torcida do Cruzeiro. Pela luta, pela batalha e força de vontade que ele mostra nessa busca por direitos básicos a qualquer pessoa. E, principalmente, uma luta por espaço e representatividade em um meio tão homofóbico e machista como o do futebol. Eles lutam por respeito e eu vou lutar junto com eles depois de tudo que vivi, e de tudo que aprendi. Por que também já estive do outro lado e me envergonho por saber que cometi erros no passado não enxergando o quanto é importante abraçar essa causa- disse.

O sindicato dos jornalistas de Minas Gerais também se manifestou sobre o ocorrido.

-Vamos entregar essas ameaças para o Ministério Público de Minas Gerais e esperamos que as denúncias surtam efeitos e que algo seja feito. Que os responsáveis sejam enquadrados pelas autoridades- disse a presidente do sindicato dos jornalistas de Minas Gerais, Alesandra Melo.