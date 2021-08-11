Cruzeiro sai atrás, vira o jogo, mas cede o empate ao Vitória em BH

O Cruzeiro perdeu a chance de conseguir seu segundo triunfo seguido sob o comando de Vanderlei Luxemburgo ao empatar em 2 a 2 com o Vitória-BA, pela 17ª rodada da Série B. Os gols foram de Rafael Sobis e Giovanni para o time mineiro, enquanto Samuel marcou os tentos baianos no duelo desta quarta-feira, 11 de agosto, no Independência. A equipe celeste saiu perdendo, conseguiu a virada, mas não souber manter o resultado a seu favor, o que reduziria um pouco a distância para os ponteiros do campeonato. Com o resultado, o Vitória não conseguiu sair da zona de rebaixamento. Agora, os baianos estão na 17ª posição, com 14 pontos. A Raposa está em 15º, tendo 17 pontos na classificação; Time sem dinâmica no primeiro tempo. Gol do Vitória A equipe baiana foi melhor do que o Cruzeiro por ter no time mineiro, uma equipe lenta, sem velocidade, o que facilitava a marcação. No único lance de perigo do Vitória, o atacante Samuel marcou de pênalti, Após abrir o placar, o Leão optou em ficar na defesa. Muito cedo. E o castigo veio logo. Luxa mexe, Raposa acelera o jogo e empata o duelo Com Marcelo Moreno, Rômulo e Flávio, a Raposa tinha dificuldades em articular jogadas ofensivas. Luxemburgo corrigiu esse problema, avançando Sobis como centroavante, Giovanni e Marcinho entraram no jogo e o resultado foi o gol de empate logo no início do segundo tempo com Rafael Sobis. Giovanni, o homem do chute de fora da área vira a partida O meia tentou o arremate de longe e contou mais uma vez com o desvio da defesa adversária, como havia ocorrido diante do Brusque. Bom começo do jogador com Luxemburgo. Outra vez o Cruzeiro não segura o resultado O atacante Samuel conseguiu entrar com facilidade na lenta zaga da Raposa, com Brock e Ramon. O jogador baiano driblou Fábio e sem ângulo deixou tudo igual no Horto. A equipe mineira conseguiu o mais complicado, que foi a virada, mas não soube manter o placar, apesar do treinador ter recomposto a defesa. Próximos jogos A Raposa volta a jogar no sábado, 14 de agosto, às 16h30, no Independência, contra o Sampaio Corrêa. A equipe baiana recebe o CRB no domingo, 15, às 16h, no Barradão. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACRUZEIRO 2 X 2 VITÓRIA-BA Data: 11 de agosto de 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: Independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior (Ambos do DF)Gols: Samuel (Pênalti), aos 23’-1ºT(0-1), Rafael Sobis, aos 4’-2ºT(1-1), Giovanni, aos 23’-2ºT(2-1), Samuel, aos 34’-2ºT(2-2)Cartões amarelos: Wellington Nem (CRU), Bruno José (CRU). Samuel (VIT), Giovanni (CRU) Roberto (VIT), João Victor (VIT), Pablo Siles (VIT), Jean Victor( CRU)Cartões vermelhos: CRUZEIRO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)