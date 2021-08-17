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futebol

Cruzeiro lança 3º uniforme e renova com a Adidas até 2025

A Raposa fez uma camisa em alusão às suas origens italianas, quando ainda era o Palestra Itália...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 19:59

LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2021 às 19:59
O Cruzeiro lançou mais uma camisa para celebrar os 100 anos de sua existência. A Raposa apresentou a terceira camisa desta temporada e tem como inspiração as origens italianas do clube. A estreia do novo uniforme será no jogo contra o Confiança, na próxima sexta-feira, pela Série B do Brasileiro. Além do novo jogo de uniformes, o clube anunciou a renovação da parceira com a Adidas como fornecedora do time mineiro. O contrato irá até o fim de 2025, segundo o presidente Sérgio Santos Rodrigues. - É com satisfação enorme que fechamos essa trilogia de lindos uniformes do Cruzeiro em nosso centenário. Temos certeza de que as peças lançadas neste ano estão entre as mais bonitas e marcantes nestes 100 anos. E também é motivo de grande felicidade podermos anunciar a renovação da parceria entre adidas e Cruzeiro até 2025 - destacou Sérgio Santos Rodrigues. O uniforme estará disponível para o torcedor a partir desta quarta-feira, 18 de agosto, nas lojas adidas e lojas oficiais do Cruzeiro por R$ 279,99 no tamanho adulto. Confira no vídeo mais detalhes do manto verde da Raposa. O Cruzeiro colocou à disposição do seu torcedor mais um manto em alusão ao centenário do clube-(Divulgação/Cruzeiro)

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