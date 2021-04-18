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Cruzeiro joga mal, é derrotado pelo Pouso Alegre e terá de vencer na última rodada para avançar às semis

A Raposa teve uma série de falhas na defesa, proporcionando a vitória do time do Sul de Minas , que também está na briga pelo G4...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 13:08

LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2021 às 13:08
Crédito: Não foi um domingo de bom futebol da Raposa diante do Pouso Alegre, adiando sua classificação às semifinais-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro não teve uma boa manhã de domingo e foi derrotado pelo Pouso Alegre por 1 a 0, gol de Paulo Henrique, no Manuelzão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. O time azul não repetiu as performances das últimas rodadas e com muitas falhas defensivas, sucumbiu ao time de Emerson Ávila. A equipe do Pouso Alegre soube se aproveitar dos “buracos” da defesa celeste e chegou aos 15 pontos, na quinta colocação, tendo chances de ir às semifinais. A Raposa caiu para a terceira colocação, com 17 pontos e terá de vencer seu jogo na rodada final da primeira fase para seguir na competição. Além da aplicação tática e na marcação, o gol do Pouso Alegre merece destaque pela raça do atacante Paulo Henrique, que mesmo mancando, após uma dividida com Fábio, conseguiu se manter em pé e fazer o tento do triunfo do Pousão.
Seu esforço não foi em vão, pois mesmo deixando o jogo, lesionado, seus colegas conseguiram segurar o placar e dar os três pontos ao Pousão. Raposa vacila muito na defesa​O Pouso Alegre teve algumas chances de gols graças às falhas do Cruzeiro na partida de sua defesa. Ramon não estava em um bom dia e se mostrou instável para neutralizar os ataques da equipe do Sul de Minas. Paulo Henrique supera a zaga, se machuca e faz gol na raça​O atacante do Pousão passou pela defesa celeste, em mais uma falha, conseguiu superar Fábio, sentiu uma lesão e, mancando, marcou o gol da vitória do time comandado por Emerson Ávila. Felipe Conceição muda muito o time e o rendimento cai,​O treinador da Raposa no intuito de poupar alguns atletas, tirou Adriano, Airton e Marcinho do time titular. Com exceção de Rômulo, Felipe Augusto e Matheus Neris não deram conta do recado. Classificação fica para a última rodada. Raposa e Pousão na briga​A surpreendente equipe do Sul de Minas chega à última rodada da primeira fase com chances reais de avançar aos mata-mata. O Cruzeiro depende dele para ir Às semifinais, mas se for derrotado poderá ficar de fora pelo segundo ano seguido. Próximos jogos​A Raposa encerra sua participação na fase de classificação do Mineiro diante do Patrocinense no domingo, 25 de abril, às 16h, no Mineirão. No mesmo dia e horário, o Pouso Alegre encara o Tombense fora de casa. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​POUSO ALEGRE 1 X 0 CRUZEIRO Data: 18 de abril de 2021Horário: 11h (de Brasília)Local:Arena das Dunas, em Natal (RN)Árbitro: Marco Aurélio Augusto FazekasAssistentes: Frederico Soares Vilarinho e Magno Arantes LiraCartões amarelos: Marcelo Moreno(CRU), Rafael Sobis (CRU). Erick (POU), Marco Antônio (CRU)Cartões vermelhos:-Gol: Jhonny, aos 45’-1ºT(1-0)
POUSO ALEGRE(Técnico: Emerson Ávila)​Cairo, Lucas Rodrigues, Lucas Rocha, Guilherme Paraíba, Charles, Leandro Salino, Arilson, Matheus Roldan, Matheus Sousa (Danielo Bala, aos 15’-2ºT), Andrey (Erick, aos 33’-2ºT) e Paulo Henrique (Jhonny, aos 46’-1ºT) CRUZEIRO (Técnico: Felipe Conceição)​Fábio; Raúl Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Matheus Neris(Marcinho, aos 38’-2ºT), Matheus Barbosa (Marco Antônio, aos e Rômulo; Bruno José (Airton, aos 18’-2ºT), Felipe Augusto(Stênio, aos 18’-2ºT) e Rafael Sobis(Marcelo Moreno, aos 18’-2ºT)

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