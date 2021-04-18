Cruzeiro joga mal, é derrotado pelo Pouso Alegre e terá de vencer na última rodada para avançar às semis

O Cruzeiro não teve uma boa manhã de domingo e foi derrotado pelo Pouso Alegre por 1 a 0, gol de Paulo Henrique, no Manuelzão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. O time azul não repetiu as performances das últimas rodadas e com muitas falhas defensivas, sucumbiu ao time de Emerson Ávila. A equipe do Pouso Alegre soube se aproveitar dos “buracos” da defesa celeste e chegou aos 15 pontos, na quinta colocação, tendo chances de ir às semifinais. A Raposa caiu para a terceira colocação, com 17 pontos e terá de vencer seu jogo na rodada final da primeira fase para seguir na competição. Além da aplicação tática e na marcação, o gol do Pouso Alegre merece destaque pela raça do atacante Paulo Henrique, que mesmo mancando, após uma dividida com Fábio, conseguiu se manter em pé e fazer o tento do triunfo do Pousão.
Seu esforço não foi em vão, pois mesmo deixando o jogo, lesionado, seus colegas conseguiram segurar o placar e dar os três pontos ao Pousão. Raposa vacila muito na defesaO Pouso Alegre teve algumas chances de gols graças às falhas do Cruzeiro na partida de sua defesa. Ramon não estava em um bom dia e se mostrou instável para neutralizar os ataques da equipe do Sul de Minas. Paulo Henrique supera a zaga, se machuca e faz gol na raçaO atacante do Pousão passou pela defesa celeste, em mais uma falha, conseguiu superar Fábio, sentiu uma lesão e, mancando, marcou o gol da vitória do time comandado por Emerson Ávila. Felipe Conceição muda muito o time e o rendimento cai,O treinador da Raposa no intuito de poupar alguns atletas, tirou Adriano, Airton e Marcinho do time titular. Com exceção de Rômulo, Felipe Augusto e Matheus Neris não deram conta do recado. Classificação fica para a última rodada. Raposa e Pousão na brigaA surpreendente equipe do Sul de Minas chega à última rodada da primeira fase com chances reais de avançar aos mata-mata. O Cruzeiro depende dele para ir Às semifinais, mas se for derrotado poderá ficar de fora pelo segundo ano seguido. Próximos jogosA Raposa encerra sua participação na fase de classificação do Mineiro diante do Patrocinense no domingo, 25 de abril, às 16h, no Mineirão. No mesmo dia e horário, o Pouso Alegre encara o Tombense fora de casa. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAPOUSO ALEGRE 1 X 0 CRUZEIRO Data: 18 de abril de 2021Horário: 11h (de Brasília)Local:Arena das Dunas, em Natal (RN)Árbitro: Marco Aurélio Augusto FazekasAssistentes: Frederico Soares Vilarinho e Magno Arantes LiraCartões amarelos: Marcelo Moreno(CRU), Rafael Sobis (CRU). Erick (POU), Marco Antônio (CRU)Cartões vermelhos:-Gol: Jhonny, aos 45’-1ºT(1-0)
POUSO ALEGRE(Técnico: Emerson Ávila)Cairo, Lucas Rodrigues, Lucas Rocha, Guilherme Paraíba, Charles, Leandro Salino, Arilson, Matheus Roldan, Matheus Sousa (Danielo Bala, aos 15’-2ºT), Andrey (Erick, aos 33’-2ºT) e Paulo Henrique (Jhonny, aos 46’-1ºT) CRUZEIRO (Técnico: Felipe Conceição)Fábio; Raúl Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Matheus Neris(Marcinho, aos 38’-2ºT), Matheus Barbosa (Marco Antônio, aos e Rômulo; Bruno José (Airton, aos 18’-2ºT), Felipe Augusto(Stênio, aos 18’-2ºT) e Rafael Sobis(Marcelo Moreno, aos 18’-2ºT)