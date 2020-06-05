Cruzeiro está perto de vender o zagueiro Edu para o Athletico-PR

O Cruzeiro está perto de vender uma de suas revelações. O zagueiro Edu está na mira do Athletico-PR. O clube paranaense ofereceu 500 mil euros(R$ 3 milhões) por 70% dos direitos econômicos do jogador, de 19 anos. Mesmo com a venda, o Cruzeiro ainda ficará com 15% de Edu, com restante sendo divididos com empresários. A informação sobre as negociações do jovem zagueiro foram divulgadas pela Rádio 98FM e confirmada pelo LANCE!. O defensor tem pouca “rodagem” no time profissional, jogando apenas três vezes na equipe principal. O zagueiro está no elenco da Raposa desde o ano passado. Edu foi um dos vários jovens da base celeste promovidos ao time de cima por Adílson Batista, na reformulação do elenco celeste após a desastrosa campanha de 2019. E MAIS:Em live, Sérgio Rodrigues anuncia novo patrocinador do CruzeiroRodriguinho revela bastidores tensos no Cruzeiro com atritos de atletas com o ex-técnico Rogério CeniZagueiro Léo é o terceiro jogador do Cruzeiro contaminado com a Covid-19Cruzeiro escolhe Deis Chaves para conduzir iniciativas do centenárioLisca é liberado de isolamento social e volta a comandar o América-MGA saída do zagueiro para o Furacão deve ser facilitada, pois com as chegadas de Marllon, Ramón e Jean e o retorno de Ariel Cabral, o grupo se tornou mais experiente, tirando espaço de Edu na equipe. O Athletico-PR voltou seus olhos para outro zagueiro do Cruzeiro após Cacá, de 21 anos, recusar a proposta do time paranaense. O Furacão busca repor sua zaga após negociar o zagueiro Robson Bambu para o Nice, da França, por mais de R$ 40 milhões. Outra perda, foi de Léo Pereira, que foi para o Flamengo, no início do ano. Caso a venda de Edu para o Athletico-PR se concretize, o valor arrecadado poderá ajudar o clube a pagar salários de jogadores e comissão técnica, que ainda estão pendentes. O clube está quase conseguindo por em dia sua folha salarial com os atletas, já que os demais funcionários receberam seus vencimentos. A previsão de pagamento dos salários de abril, que vencem no quinto dia útil de maio, é na próxima semana. E MAIS:Mais um! Volante Jean, do Cruzeiro, também está com a Covid-19Ex-atacante Jair Bala tem melhora no quadro de saúde e deixa o CTIDe volta ao Cruzeiro, Lucas França quer usar sua experiência para ajudar a Raposa em sua recuperaçãoPerto de marca histórica no Cruzeiro, Ariel Cabral vira 'parça' de AnguloTROPEIRÃOCAST pergunta: LGBTQ fobia e racismo podem tirar o seu direito de torcer pelo time de coração dentro e fora dos estádios? Ouça! E MAIS: