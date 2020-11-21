Cruzeiro empresta Vinícius Popó para o Sport até fevereiro de 2021

O Cruzeiro anunciou o empréstimo do atacante Vinícius Popó, de 21 anos, para o Sport-PE até o fim do Brasileiro da Série A, em fevereiro de 2021. Destaque da base celeste, Popó era tido como joia no clube, mas teve poucas chances no profissional. Ele tem vínculo com Cruzeiro até dezembro de 2024. Popó está tendo um ano complicado no futebol. Ele passou por uma cirurgia em julho e, em maio, esteve afastado dos treinamentos após testar positivo para Covid-19. Em 2020, ele disputou três partidas pelo profissional, todas no Campeonato Mineiro, sem marcar gols.