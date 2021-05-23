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Cruzeiro empresta o lateral-esquerdo Rafael Santos para a Ponte Preta até o fim de 2021

O jogador, de 23 anos, deixa a Inter de Limeira, onde jogou o Paulistão, e seguirá para a Macaca, que disputará a Série B do Brasileirão...
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Publicado em 

23 mai 2021 às 17:50

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 17:50

Crédito: Será o terceiro time de Rafael Santos em menos de um ano, sem ser aproveitado no Cruzeiro-(Bruno HaddadCruzeiro
O Cruzeiro vai emprestar o lateral-esquerdo Rafael Santos para a Ponte Preta até o fim da temporada 2021. O jogador, revelado na base celeste, seguirá em terras paulistas, pois jogou o Paulistão pela Inter de Limeira. Rafael, de 23 anos, fez 10 jogos pela equipe e Limeira, marcou um gol e chamou a atenção da Ponte e do Coritiba, porém, a Macaca conseguiu fechar o acordo com os mineiros. Será a terceira equipe do lateral em menos de um ano, já que esteve na Chapecoense em 2020, após não ser aproveitado no profissional da Raposa. O Cruzeiro opta pelo empréstimo ao invés de ter Rafael no elenco, mesmo ficando sem Alan Ruschel, que foi para o América-MG, tendo apenas Matheus Pereira e Kaiki para o setor.

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