Cruzeiro e Palmeiras se acertam e o volante Jean é devolvido

A passagem do volante Jean, de 34 anos, pelo Cruzeiro está encerrada após sete meses na Toca da Raposa. O time mineiro e o Palmeiras, dono dos seus direitos econômicos, se acertaram e o jogador será devolvido ao Verdão. Jean estava emprestado ao Cruzeiro desde março deste ano, com contrato que teria uma temporada de duração. Mas, os constantes problemas físicos do jogador abreviaram o seu tempo em Belo Horizonte. O jogador teve recentemente um problema no joelho esquerdo que vai tirá-lo dos gramados até 2021, impossibilitando de ajudar o Cruzeiro em campo, gerando o acordo com o Palmeiras pelo fim do seu empréstimo. O clube mineiro se manifestou. -O Cruzeiro Esporte Clube e a Sociedade Esportiva Palmeiras documentaram acordo sobre o término do empréstimo do atleta Jean ao clube celeste. Dessa forma, o volante realizará a recuperação da lesão no joelho esquerdo em São Paulo. O Clube agradece ao atleta pelo profissionalismo e dedicação neste período de trabalho, e deseja uma pronta recuperação e sucesso na sequência de sua carreira-dizia o comunicado. O volante fez apenas nove jogos com a camisa celeste, marcando um gol.