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Cruzeiro cria Pix para pedir doações ao seu torcedor e quitar dívidas

A ação visa receber ajuda direta do seu torcedor com qualquer valor para ser uma nova fonte de receitas do clube, em dificuldades financeiras...
LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2021 às 11:20

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 11:20

Crédito: O time celeste quer ajuda do seu torcedor para arcar com as despesas do clube-(Divulgação/Cruzeiro
O Cruzeiro recorre mais uma vez ao seu torcedor para tentar se reerguer financeiramente. Sem poder contar com a bilheteria dos jogos, a Raposa vem buscando alternativas para gerar receitas. Após o “Cruzeiro Centavos”, o clube celeste criou o “CruPix”. A partir das doações feitas através da chave [email protected], o Cruzeiro quer ajuda para quitar os vencimentos que ainda estão em aberto e destinar os recursos excedentes para o pagamento das próximas folhas salariais.
O Cruzeiro colocará uma página informativa do CruPix no ar na próxima semana. Além disso, sempre que alguma folha salarial for quitada com o dinheiro recebido, o clube também informará aos seus torcedores.

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