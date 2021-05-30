Cruzeiro cria Pix para pedir doações ao seu torcedor e quitar dívidas

O Cruzeiro recorre mais uma vez ao seu torcedor para tentar se reerguer financeiramente. Sem poder contar com a bilheteria dos jogos, a Raposa vem buscando alternativas para gerar receitas. Após o “Cruzeiro Centavos”, o clube celeste criou o “CruPix”. A partir das doações feitas através da chave [email protected], o Cruzeiro quer ajuda para quitar os vencimentos que ainda estão em aberto e destinar os recursos excedentes para o pagamento das próximas folhas salariais.
O Cruzeiro colocará uma página informativa do CruPix no ar na próxima semana. Além disso, sempre que alguma folha salarial for quitada com o dinheiro recebido, o clube também informará aos seus torcedores.