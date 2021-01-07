Cruzeiro contrata atacante Pâmela, bicampeã brasileira pelo Timão, para reforçar as Cabulosas em 2021

Crédito: Pâmela vai dar experiência ao ataque celeste para a temporada 2021 em busca de títulos-(Rodrigo Gazzanel/Corinthians

Tem mais uma grande contratação chegando no elenco de futebol feminino do Cruzeiro. A direção da equipe confirmou o nome da experiente atacante Pâmela, que na última temporada vestiu as cores do Corinthians. Campeã brasileira por duas vezes, campeã da Libertadores, da Copa do Brasil e artilheira do campeonato chinês, Pâmela vai reforçar o grupo celeste nos compromissos de 2021.

-Estou muito feliz em vestir essa camisa do Cruzeiro, e graças a Deus estou tendo a oportunidade de fazer o que amo. A ansiedade é grande com esse novo desafio, espero poder ajudar as minhas companheiras, e que juntas possamos trazer muita alegria para a Nação azul. Nenhum sucesso vem sem esforço, temos que vencer cada obstáculo do dia a dia, dando o nosso melhor. Acredito que com a minha experiência posso ajudar minhas companheiras, assim como também irei aprender, porque cada temporada é um aprendizado- disse a carioca Pâmela, 31 anos, que jogará em Minas Gerais pela primeira vez.

A experiente atleta foi campeã nacional em 2016, pelo Flamengo, e no ano passado levantou o caneco pela equipe do Corinthians, além de faturar o Paulista. E em uma experiência internacional, em 2019, pelo Yunnan Jiashijing, da China, Pâmela foi artilheira do campeonato nacional com 15 gols em 17 jogos.

CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B ATUALIZADA Ela também tem passagens pela Seleção Brasileira principal e pela sub-20 foi bronze no Mundial na Rússia em 2006 e campeã Sul-Americana em 2008. Pela Seleção Militar foi campeã Mundial e campeã das Olimpíadas Militares. Ela esteve por quatro temporadas no Flamengo, no qual foi também tetracampeã carioca. E no Santos levantou as taças da Libertadores e da Copa do Brasil, em 2009.

Pâmela começou a jogar futebol aos 13 anos, no Campo Grande A.C do Rio de Janeiro, onde permaneceu até os 18 anos, sendo campeã carioca em 2008.A jogadora lembrou o momento importante para o futebol feminino.

-Eu tenho 18 anos de carreira, já passei por momentos bons e ruins, que me ajudaram a amadurecer, e estamos conquistando nosso espaço a cada dia. Esse cenário de hoje nem se compara quando iniciei minha carreira, era tudo muito difícil. Com os clubes nos apoiando e com os investimentos, só temos a crescer. Retroceder não é uma opção. Tive a oportunidade de jogar na China em 2019, foi uma experiência incrível, e lá pude perceber o quanto nosso futebol é diferenciado. Estou muito empolgada e motivada para iniciar os trabalhos no Cruzeiro- afirmou.