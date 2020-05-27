Cruzeiro consegue redução de pensa no STJD por incidentes na partida contra o CSA, pelo Brasileiro 2019

O Cruzeiro conseguiu um alento para a disputa da Série B 2020, em meio a tantas más notícias. A Raposa teve redução de pena concedida pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, em reunião realizada na tarde desta terça-feira, 26 de maio. O time mineiro havia sido punido com a perda de três mandos de campo com portões fechados pelos incidentes no jogo contra o CSA, pelo Brasileiro de 2019. Com a nova decisão, o Cruzeiro terá de pagar apenas um jogo com portões fechados na Série B. E MAIS:LANCE! na Jogada: 'títulos do Cruzeiro mascararam a má administração', diz Amir SommogiQuase 70 dias depois, elenco do Cruzeiro treina e tem contato ao vivo com o técnico Enderson Moreira'A ajuda para os times pequenos tem de vir da CBF', defende Diogo Giacomini, técnico do CoimbraAmérica-MG também está de volta aos treinos em seu CTPandemia travou mais de R$ 40 milhões em vendas do Cruzeiro que evitariam perda de pontos na Série BA nova pena também beneficiou o time estrelado, pois a punição só será cumprida quando os jogos puderem ter público, ou seja: somente após a pandemia do novo coronavírus. Se o futebol voltar, dificilmente ele terá autorização para abrir o estádio ao torcedor. Logo, a pena não faria sentido neste momento. - Essa perda com portões fechados só teria sentido se for aplicada após o isolamento social da pandemia da Covid-19, uma vez que a competição deve retornar sem a presença de torcida - disse Mauro Marcelo de Lima e Silva, relator do caso. A vitória neste caso do CSA é uma das três que a Raposa luta para evitar maiores danos ao direito do clube de jogar em sua casa: o Cruzeiro também foi punido por incidentes no clássico contra o Atlético-MG, perdendo um mando de campo, e diante do Palmeiras, com a perda três mandos de campo. Em ambos os casos, o Cruzeiro ainda vai recorrer das decisões iniciais, também no Pleno do STJD. E MAIS:América-MG contrata o zagueiro Anderson, ex-Bahia'Corro o risco de não voltar mais a jogar', revela o zagueiro DedéCruzeiro se manifesta a favor de jornalista e torcida 'Marias de Minas' por ataques homofóbicos em liveDaniel Guedes revela conversas com Enderson Moreira e se mostra confiante em acerto com o CruzeiroEx-atacante Deivid será o novo diretor técnico do Cruzeiro E MAIS: