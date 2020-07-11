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Cruzeiro consegue acordo e desconto da dívida com o Tigres-MEX por compra do atacante Rafael Sóbis

A Raposa se acertou com os mexicanos e não terá mais risco de punição da FIFA...

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 09:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2020 às 09:40
Crédito: Cristiane Mattos/Light Press
O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, deu uma boa notícia para a torcida do Cruzeiro. Ele anunciou, durante live nos canais oficiais do clube, nesta sexta-feira,10 de julho, que fez um acordo com o Tigres, do México, para pagar a dívida pela contratação do atacante Rafael Sobis, feita em 2016. A Raposa deve aos mexicanos de R$ 16,8 milhões, sendo que R$ 12 milhões deveriam ser pagos até 15 de julho, por ordem da FIFA. O restante da dívida era pelo atraso na parcela da dívida. O time mineiro negociou o valor total e teve um desconto. -Está assinado o acordo com o Tigres, da dívida que venceria no dia 15. Teria mais uma dívida para frente. A gente fez um acordo, colocando todas as dívidas juntas, um pagamento com desconto-disse Sérgio Santos Rodrigues.

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