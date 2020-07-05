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Cruzeiro celebra engajamento do torcedor na 'Operação FIFA', que já arrecadou mais de R$ 270 mil

Segundo o clube, mais de oito mil pessoas já doaram para a Raposa, que tenta levantar recursos e solucionar os débitos na entidade máxima do futebol...
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Publicado em 

05 jul 2020 às 19:25

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 19:25

Crédito: A Raposa quer evitar mais punições na entidade, que já retirou seis pontos do clube azul na Série B deste ano-(Divulgação/FIFA
A campanha “Operação FIFA”, lançada pelo Cruzeiro na última sexta-feira, 3 de julho, tem conseguido o engajamento do torcedor. Até o momento já ultrapassou a marca de R$ 270 mil em doações dos cruzeirenses. A “Operação Fifa”, que pode ser acessada pela plataforma Meep Donate, parceira do clube e responsável pela logística e arrecadação. Já foram contabilizados R$ 270.310,30, doados por 8.106 pessoas. O que pode impulsionar ainda mais as arrecadações é a possibilidade de contribuir com boleto bancário, além do cartão de crédito. A Meep Donate abriu esse item do serviço, atendendo vários pedidos dos torcedores. Os recursos da campanha ficarão 100% com o Cruzeiro, sem taxa de serviço cobradas pelo site.

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