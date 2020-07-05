Cruzeiro celebra engajamento do torcedor na 'Operação FIFA', que já arrecadou mais de R$ 270 mil

A campanha “Operação FIFA”, lançada pelo Cruzeiro na última sexta-feira, 3 de julho, tem conseguido o engajamento do torcedor. Até o momento já ultrapassou a marca de R$ 270 mil em doações dos cruzeirenses. A “Operação Fifa”, que pode ser acessada pela plataforma Meep Donate, parceira do clube e responsável pela logística e arrecadação. Já foram contabilizados R$ 270.310,30, doados por 8.106 pessoas. O que pode impulsionar ainda mais as arrecadações é a possibilidade de contribuir com boleto bancário, além do cartão de crédito. A Meep Donate abriu esse item do serviço, atendendo vários pedidos dos torcedores. Os recursos da campanha ficarão 100% com o Cruzeiro, sem taxa de serviço cobradas pelo site.