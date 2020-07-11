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Cruzeiro anuncia mais dois patrocinadores para o clube

O presidente Sérgio Rodrigues fez o comunicado dos novos parceiros da Raposa...
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Publicado em 

11 jul 2020 às 10:05

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 10:05

Crédito: Sérgio Rodrigues, à direita, tem usado suas lives para fazer comunicados direcionados diretamente ao torcedor da Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, revelou o nome de mais dois patrocinadores para o clube. Tratam-se do Cartão de TODOS, com foco em saúde, educação e lazer, e do site de apostas israelense Galera Group. O Cartão de TODOS estampará sua marca na parte frontal do calção até o fim da temporada 2020, enquanto o site Galera.bet ficará na manga da camisa. A empresa de apostas dona do site, o Galera Group, que é de Israel, criou uma plataforma customizada para o torcedor fazer suas apostas, no mesmo modelo que fez para o Corinthians, seu outro patrocinado no Brasil.

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