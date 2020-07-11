Cruzeiro anuncia mais dois patrocinadores para o clube

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, revelou o nome de mais dois patrocinadores para o clube. Tratam-se do Cartão de TODOS, com foco em saúde, educação e lazer, e do site de apostas israelense Galera Group. O Cartão de TODOS estampará sua marca na parte frontal do calção até o fim da temporada 2020, enquanto o site Galera.bet ficará na manga da camisa. A empresa de apostas dona do site, o Galera Group, que é de Israel, criou uma plataforma customizada para o torcedor fazer suas apostas, no mesmo modelo que fez para o Corinthians, seu outro patrocinado no Brasil.