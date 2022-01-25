Cruzeiro anuncia a contratação do lateral Matheus Bidu

O Cruzeiro anunciou mais um reforço para a temporada 2022. A Raposa confirmou a contratação do lateral-esquerdo Matehus Bidu, na tarde desta terça-feira , 25 de janeiro. O jogador, de 22 anos, se destacou pelo Guarani. O atleta passou por exames e assinou contrato.

Bidu já era cortejado pela equipe mineira, que havia tentado a sua contratação após o fim da disputa da Série B do Brasileiro de 2021. As negociações não evoluiram na época e só agora que o negócio fechou. Bidu já havia deixado clara a sua intenção de sair do Bugre ao não se apresentar ao clube paulista no início desta temporada.