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Cruzeiro anuncia a contratação do lateral Matheus Bidu

O jogador jogou a Série B 2021 pelo Guarani-SP e agora vai defender a Raposa ...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 17:31

LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2022 às 17:31
O Cruzeiro anunciou mais um reforço para a temporada 2022. A Raposa confirmou a contratação do lateral-esquerdo Matehus Bidu, na tarde desta terça-feira , 25 de janeiro. O jogador, de 22 anos, se destacou pelo Guarani. O atleta passou por exames e assinou contrato.
Bidu já era cortejado pela equipe mineira, que havia tentado a sua contratação após o fim da disputa da Série B do Brasileiro de 2021. As negociações não evoluiram na época e só agora que o negócio fechou. Bidu já havia deixado clara a sua intenção de sair do Bugre ao não se apresentar ao clube paulista no início desta temporada.
Ele terá Matheus Pereira e Rafael Santos como concorrentes na posição.
Crédito: Biduvaireforçaradefesacelestepeloladoesquerdo-(Divulgação/Cruzeiro

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