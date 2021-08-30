  • Cristiano Ronaldo usará a camisa 7 do Manchester United; indica site da Premier League
Cristiano Ronaldo usará a camisa 7 do Manchester United; indica site da Premier League

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 16:44

Cristiano Ronaldo voltará a usar a camisa 7 do Manchester United após doze anos longe do clube. O site oficial da Premier League já coloca o craque português deve receber o número de Cavani, que usará a 21 de Daniel James, vendido ao Leeds United.
Veja a tabela do InglêsNo site oficial da Premier League, Cristiano Ronaldo já consta como o novo camisa 7 do Manchester United. O craque português está listado entre os jogadores do elenco da equipe inglesa e com o mesmo número que usou entre 2003 e 2009 no clube.
Após o anúncio da contratação de Cristiano Ronaldo, uma incerteza sobre o número que seria usado pelo jogador surgiu. A camisa 7 já era utilizada por Cavani, e a Premier League só permite a mudança caso o detentor do número deixe o clube.
Sem previsão de saída do Manchester United, Edinson Cavani não deixaria a camisa 7 caso não fosse confirmada a saída de Daniel James para o Leeds United. Com isso, o atacante uruguaio deve passar a usar o número 21, o mesmo que utiliza na seleção de seu país.
A saída de Daniel James ainda não foi oficializada pelo Manchester United e, por isso, Cavani ainda não consta no site da Premier League com o número 21, mas sim com o 7.

