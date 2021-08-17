Cristiano Ronaldo quebra silêncio sobre seu futuro: 'Todo o resto é apenas conversa'

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Em nota publicada em seu Instagram, Cristiano Ronaldo comentou os rumores sobre o futuro de sua carreira. O jogador, que já teve a sua saída da Juventus nesta janela de transferências sendo ventilada, respondeu à fala de Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid.

Veja a tabela do Italiano- Quem me conhece sabe o quanto estou focado no meu trabalho. Menos conversa e mais ação, esse tem sido meu lema desde o início da minha carreira. No entanto, tendo em vista tudo o que foi dito e escrito recentemente, tenho que expor minha posição - publicou.

A nota publicada por Cristiano Ronaldo aborda, em primeiro lugar, os diversos rumores de uma possível saída do português da Juventus. O jogador é especulado em clubes como PSG, Manchester United e Real Madrid, mas julga as notícias como 'um desrespeito'.

- Mais do que o desrespeito por mim como homem e como jogador, a forma fútil com que o meu futuro é divulgado na mídia é um desrespeito a todos os clubes envolvidos nestes boatos, bem como aos seus jogadores e staff - disse CR7.

Além dos rumores de uma possível transferência da Juventus, Cristiano Ronaldo também falou em sua nota sobre a sua passagem no Real Madrid, visto que o clube merengue é, supostamente, um dos interessados em sua contratação.

- Minha história no Real Madrid foi escrita. Foi gravado. Em palavras e números, em troféus e títulos, em discos e em manchetes. Está no Museu do Estádio Santiago Bernabéu e também na mente de todos os torcedores do clube. E além do que conquistei, lembro que nesses nove anos tive uma relação de profundo carinho e respeito pela torcida merengue, um carinho e respeito que mantenho até hoje, e que sempre guardarei com carinho. Sei que os verdadeiros torcedores do Real Madrid continuarão a me ter em seus corações e eu os terei no meu - adicionou.

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, tweetou nesta terça-feira que nunca pensou em contratar Cristiano Ronaldo. Tal fala do italiano levou CR7 à abordar o tema em sua nota.

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- Além deste episódio mais recente na Espanha, tem havido notícias e histórias frequentes que me associam a vários clubes de muitas ligas diferentes, sem que ninguém se preocupe em tentar descobrir a verdade real - pontuou o português.

Por fim, Cristiano Ronaldo aproveitou para dizer que segue focado na Juventus, e que os rumores não são verdadeiros.