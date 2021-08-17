Cristiano Ronaldo é oferecido ao Manchester City após desejo de sair da Juventus; Real Madrid não é opção

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Na reta final da janela de transferências no mercado europeu, mais uma grande transferência pode acontecer. Depois da saída de Lionel Messi do Barcelona e sua chegada ao PSG, agora quem pode movimentar o noticiário é o português Cristiano Ronaldo, da Juventus.

+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Italiano 2021/22De acordo com diferentes veículos do Velho Continente, o camisa 7 deseja sair do clube italiano, mas uma negociação não é vista como fácil. Segundo o jornal "Corriere dello Sport", o empresário de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, está em busca de um novo destino para o atacante de 36 anos.

O portal diz que o agente de CR7 ofereceu o atleta ao Manchester City, na tentativa de rivalizar com o Paris Saint-Germain após a contratação de Messi. Referência também quando o assunto é mercado de transferências, Fabrizio Romano afirmou que os ingleses seguem pensando somente em Harry Kane.

O PSG, que foi apontado por muitos como possível destino do português, não parece uma opção provável neste momento. Com grandes gastos na janela, especialmente com a chegada de Messi, o clube não poderá fazer grandes investimentos no momento.

+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela