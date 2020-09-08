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futebol

Cristiano Ronaldo comemora marca histórica com a seleção: 'Muito feliz'

Português chegou aos 100 gols vestindo a camisa lusitana e se tornou no primeiro europeu a marcar mais de 100 gols por uma seleção. CR7 busca recorde de todas as seleções agora...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 19:16

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 19:16
Crédito: JANERIK HENRIKSSON / AFP
Cem vezes Cristiano Ronaldo. Após marcar o centésimo gol pela seleção portuguesa (e também o centésimo primeiro), o craque Cristiano Ronaldo comemorou a marca atingida no duelo contra a Suécia, pela Liga das Nações, nesta terça-feira.
- Estou muito contente com esta vitória que nos permitiu continuar neste caminho, que era um objetivo que queríamos, e, claro, esta marca de 100 e depois 101 gols com dois grandes gols me deixa muito feliz - disse o português após a partida.
Cristiano Ronaldo agora vai em busca do posto de maior artilheiro por seleções na história. O português é o segundo da lista e perde apenas para o iraniano Ali Daei, que balançou as redes 109 vezes por sua seleção. O jogador da Juventus, no entanto, disse que a marca virá de forma natural.
- Consegui fazer 100 golos e agora vou em busca do recorde. É passo a passo. Não estou obcecado porque acredito que os recordes vêm de uma forma natural.

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