Cristiano Ronaldo comemora marca histórica com a seleção: 'Muito feliz'

Crédito: JANERIK HENRIKSSON / AFP

Cem vezes Cristiano Ronaldo. Após marcar o centésimo gol pela seleção portuguesa (e também o centésimo primeiro), o craque Cristiano Ronaldo comemorou a marca atingida no duelo contra a Suécia, pela Liga das Nações, nesta terça-feira.

- Estou muito contente com esta vitória que nos permitiu continuar neste caminho, que era um objetivo que queríamos, e, claro, esta marca de 100 e depois 101 gols com dois grandes gols me deixa muito feliz - disse o português após a partida.

Cristiano Ronaldo agora vai em busca do posto de maior artilheiro por seleções na história. O português é o segundo da lista e perde apenas para o iraniano Ali Daei, que balançou as redes 109 vezes por sua seleção. O jogador da Juventus, no entanto, disse que a marca virá de forma natural.