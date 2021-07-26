Criciúma x Fluminense: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Crédito: Criciúma e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, pela Copa do Brasil (Montagem LANCE!

Depois de eliminar o Red Bull Bragatino na estreia, o Fluminense inicia, nesta terça-feira, as oitavas de final da Copa do Brasil. O adversário da vez é o Criciúma, da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 19h, no Estádio Heriberto Hulse. A volta, no Maracanã, será já no sábado por conta do adiamento da partida dos cariocas na Libertadores.

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O Criciúma vem empolgado após vencer o Figueirense na Série C e chegar aos almejados 17 pontos no primeiro turno da competição depois de duas derrotas seguidas. A equipe de Paulo Baier ficou em terceiro no Grupo B, com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas.

O Fluminense, por outro lado, chega pressionado pelo favoritismo e por ter perdido nas duas últimas partidas para o então lanterna Grêmio e o líder Palmeiras no Brasileirão. Sem Caio Paulista, o técnico Roger Machado contará com Luccas Claro e não terá novos desfalques. Nino, vale lembrar, está com a Seleção Brasileira na Olimpíada.

Veja os confrontos da Copa do Brasil

​FICHA TÉCNICACRICIÚMA X FLUMINENSE

Data/Hora: 27/07/2021, às 19h15Local: Estádio Heriberto Hulse, Criciuma (SC)Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)Onde assistir: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!CRICIÚMA (Técnico: Paulo Baier)Gustavo; Alemão Teixeira, Rodrigo, Marcel Scalese e Hélder; Arilson, Dudu Vieira e Eduardo; Felipe Mateus, Hygor e Marcão.

Desfalques: Alemão e Vinícius Tsumita (lesionados), Luiz Paulo e Silvinho (já atuaram na competição)Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém

FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nene; Luiz Henrique, Fred e Gabriel Teixeira.

Desfalques: Caio Paulista, Hudson (lesionados), Cazares (já atuou na competição) e Nino (Seleção olímpica)Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém