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Crias da Academia: Filho de Narciso assina com Palmeiras e tem multa milionária

Zagueiro do sub-17, Ruan Santos está na base do Verdão há dois anos e fechou seu primeiro contrato profissional com o clube nesta segunda-feira (28)
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Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 18:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 18:53
Crédito: Vinicius Vieira/V2MM
O Palmeiras concretizou, na tarde desta segunda-feira (28), o primeiro contrato profissional do zagueiro Ruan Santos, filho do técnico e ex-jogador Narciso. O garoto, que completará 18 anos em outubro, possui, agora, um vínculo até 30 de setembro de 2023 com o clube. Além disso, sua multa rescisória é de 80 milhões de euros (R$ 526 milhões, na cotação atual) para times do exterior e R$ 9 milhões para equipes brasileiras.
- Trabalhei muito por esse dia. Me faz lembrar do meu início lá no São Vicente e depois na Portuguesa Santista. Não foi fácil. Sonhava estar em um time grande. Hoje, estou assinando contrato com um time profissional. Só posso agradecer a Deus, à minha família e ao Palmeiras por confiar em meu trabalho. O sonho continua, a responsabilidade aumenta e o objetivo é ter meu nome na história do Palmeiras. - comemorou Ruan, que está na base do Verdão há dois anos.Narciso, após se aposentar como jogador, iniciou carreira como técnico nas categorias de base do Santos, até chegar ao Alviverde em 2012, como treinador do sub-20. O ex-volante chegou até a comandar a equipe principal em um Dérbi no mesmo ano (tendo sido derrotado por 2 a 0), após a queda de Luiz Felipe Scolari.
- É um momento de muita felicidade para mim, como ex-jogador e como quem já atuou como técnico nesta instituição, ver o Ruan assinando o primeiro contrato profissional. Incentivei muito o sonho dele e sei as barreiras que um jogador tem neste início de carreira. Estar ao lado dele e da minha familia neste momento, é uma grande vitória para todos nós. Será um sonho ver o Ruan atuando no gramado do Allianz em breve. - declarou Narciso.

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