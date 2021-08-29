Crespo fala sobre Luciano e Rigoni no ataque do São Paulo e comemora leque de opções no setor

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

Rigoni e Luciano formaram a dupla de ataque do São Paulo pela primeira vez, no empate em 1 a 1 do Tricolor com o Juventude, em Caxias do Sul, neste domingo (29), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes, os jogadores atuaram juntos em outras cinco oportunidades, mas todas com o argentino atuando como meia-direita. Quando se fixou como atacante, Luciano se recuperava de uma lesão, que o tirou de combate por quase dois meses.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNeste fim de semana, o camisa 11 são paulino voltou a ser titular, após atuar 17 minutos contra o Sport e sete diante do Fortaleza, os dois últimos compromissos do Tricolor, e a sua dupla foi Rigoni.

Os dois atuaram durante 58 minutos, sendo substituídos ao mesmo tempo, aos 13 do segundo tempo, por Eder e o garoto Juan.

- Talvez não foi a primeira vez que jogam juntos, mas talvez a segunda vez que se veem, porque treinaram duas vezes juntos. Sabemos que a situação é essa, vamos tentar recuperar outros jogadores – disse o técnico Crespo sobre a dupla, em entrevista coletiva após o empate contra o Papo.

Ainda assim, Rigoni e Luciano, principalmente o segundo, que tem retornado gradativamente, terão a concorrência de Marquinhos, que está em fase final de recuperação de um estiramento na coxa esquerda.

- Espero o Marquinhos, porque certamente depois da pausa o Marquinhos poderá voltar a jogar – destacou o treinador são paulino.

Crespo, inclusive, comemorou o retorno das suas opções de ataque para ter um maio leque de opções.

- Vamos ter finalmente a possibilidade de poder escolher os atletas, em teoria, na melhor forma, porque vamos ter duas semanas de trabalho. Serão muito positivas, acredito que o futuro do São Paulo será melhor comparado com o que começou o campeonato.