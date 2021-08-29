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Crespo fala sobre Luciano e Rigoni no ataque do São Paulo e comemora leque de opções no setor

Treinador são paulino também afirmou que após o hiato de 14 dias que o Tricolor terá, Marquinhos ficará novamente à disposição...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 20:34

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 20:34
Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
Rigoni e Luciano formaram a dupla de ataque do São Paulo pela primeira vez, no empate em 1 a 1 do Tricolor com o Juventude, em Caxias do Sul, neste domingo (29), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Antes, os jogadores atuaram juntos em outras cinco oportunidades, mas todas com o argentino atuando como meia-direita. Quando se fixou como atacante, Luciano se recuperava de uma lesão, que o tirou de combate por quase dois meses.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNeste fim de semana, o camisa 11 são paulino voltou a ser titular, após atuar 17 minutos contra o Sport e sete diante do Fortaleza, os dois últimos compromissos do Tricolor, e a sua dupla foi Rigoni.
Os dois atuaram durante 58 minutos, sendo substituídos ao mesmo tempo, aos 13 do segundo tempo, por Eder e o garoto Juan.
- Talvez não foi a primeira vez que jogam juntos, mas talvez a segunda vez que se veem, porque treinaram duas vezes juntos. Sabemos que a situação é essa, vamos tentar recuperar outros jogadores – disse o técnico Crespo sobre a dupla, em entrevista coletiva após o empate contra o Papo.
Ainda assim, Rigoni e Luciano, principalmente o segundo, que tem retornado gradativamente, terão a concorrência de Marquinhos, que está em fase final de recuperação de um estiramento na coxa esquerda.
- Espero o Marquinhos, porque certamente depois da pausa o Marquinhos poderá voltar a jogar – destacou o treinador são paulino.
Crespo, inclusive, comemorou o retorno das suas opções de ataque para ter um maio leque de opções.
- Vamos ter finalmente a possibilidade de poder escolher os atletas, em teoria, na melhor forma, porque vamos ter duas semanas de trabalho. Serão muito positivas, acredito que o futuro do São Paulo será melhor comparado com o que começou o campeonato.
O São Paulo terá um intervalo de 14 dias até o próximo compromisso, no dia 12 de setembro, contra o Fluminense, fora de casa, pela 20ª rodada do Brasileirão. O jogo contra o América-MG, pela rodada anterior, e que aconteceria no próximo sábado (4), foi cancelado por conta das convocações de Daniel Alves e Miranda à Seleção Brasileira.

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