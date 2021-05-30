Crespo considera 'normal' queda de rendimento do São Paulo após título do Paulista

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O técnico Hernán Crespo admitiu uma queda de rendimento do São Paulo no empate sem gols diante do Fluminense, neste sábado, no Morumbi, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

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Para o treinador argentino, um dos motivos tem a ver com a conquista do Campeonato Paulista na semana passada, quebrando um jejum de títulos que já durava quase nove anos. Crespo deu mais detalhes sobre a situação.

Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! - A equipe apresentou uma disposição de um time correto. Tivemos uma semana festejando muito a conquista, e é normal perder algo – disse, em entrevista coletiva.

Crespo também fez questão de elogiar a equipe do Fluminense, que, na sua visão, se fechou bem e soube sair com rapidez nos contra-ataques.

- Acredito que o rival jogou bem, defendeu muito bem. Veio ao Morumbi para jogar no contra-ataque e jogou bem. Nós não pudemos entrar pelos lados, por dentro, não encontramos espaços e acredito que o empate está bom – finalizou Hernán Crespo.