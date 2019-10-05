Meninas no holofote

Cresce a procura por times de futebol feminino no Espírito Santo

Atual tetracampeão capixaba feminino, o Vila Nova tem um trabalho nas categorias de base, que foi impulsionado pela visibilidade que a seleção brasileira teve durante o Mundial

Publicado em 5 de outubro de 2019 às 09:47 - Atualizado há 6 anos

Vila Nova á o atual tetracampeão capixaba feminino Crédito: Vila Nova/Divulgação

A transmissão da Copa do Mundo na televisão aberta não só oportunizou as participações de novas equipes no Campeonato Capixaba 2019, como também vem sendo importante no processo de renovação. Atual tetracampeão capixaba feminino, o Vila Nova tem um trabalho nas categorias de base, que foi impulsionado pela visibilidade que a seleção brasileira teve durante o Mundial.

"Temos um trabalho na base, que cresceu muito após a exibição dos jogos do Brasil, na Copa. Inclusive muitos pais estão nos procurando para colocar as suas filhas no futebol. A iniciativa e esse apoio é um diferencial na formação das jovens jogadoras.

Toda a repercussão da Copa do Mundo também inspirou um clube do Sul do Estado a ser mais “ousado” e decidir jogar o Campeonato Capixaba pela primeira vez. Fundado na década de 1960, o Esporte Clube Coronel Borges mantém um time feminino há 27 anos, mas nunca havia disputado uma competição oficial da Federação de Futebol (FES).

"Ver as meninas da seleção brasileira, que brilharam na televisão, durante a Copa do Mundo, nos incentivou a entrar no campeonato deste ano e querer algo maior. O nosso clube só disputava competições aqui na Região Sul do Estado, mas sabemos da nossa capacidade. Por isso, pensamos mais alto e decidimos ser mais ousadas e vamos jogar", explicou a ex-volante e hoje diretora do Coronel Borges, Dilcéia Máximo.

No Coronel Borges já existe até uma lista de espera para entrar na equipe. "O fato da seleção feminina estar na mídia, está incentivando as meninas mais novas. Tanto que, para 2020, nós temos uma lista de espera de 20 atletas jovens, que estão buscando fazer parte do nosso grupo. Por isso que é importante essa visibilidade e atenção para o nosso esporte", disse Dilcéia.

Vila Nova é um time de sucesso no futebol capixaba Crédito: Marlyson Tadinho/Vila Nova FC

Competição vale vaga para o Brasileirão

Além do aumento do número de equipes, o Campeonato Capixaba Feminino tem mais um atrativo. A competição garante ao campeão o direito de representar o Espírito Santo na Série A-2 do Campeonato Brasileiro 2020, que terá participações de clubes tradicionais como Botafogo, Vasco, Fluminense e Atlético-MG.

Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único dentro das suas respectivas chaves. A Grande Vitória com Vila Nova, Vilavelhense, Serra, Alagoano e Feu Rosa, e a chave Sul com Prosperidade, América, Capixaba e Coronel Borges.

As duas melhores equipes, de cada chave, avançam para as semifinais, que serão em jogos de ida e volta. Os vencedores do mata-mata fazem a decisão em duas partidas.

